[株式会社ウェルカム]

発売日:2023年11月23日(木) 販売店舗:CIBONE(表参道),CIBONE CASE(銀座),CIBONE ONLIN STORE



CIBONE ORIGINAL STOLE "OCHIWATA”









山形県寒河江市にてファクトリーブランド“BATONER”を手掛けるニットメーカー奥山メリヤスとCIBONEオリジナルレーベル“Ōnnod”が共作したアップサイクルストールを発売いたします。







縫製工場の裁断くず等を専用の機械で再びワタ状に戻す【反毛】という工程を経て再生された原料と紡績する際にでる、いわゆる"Ochiwata"(落ち綿)を集め選別された原料を使用して、再び糸に仕上げ生まれたストールです。





完全にリサイクル原料を使い、縮絨を柔らかく仕上げ、少し長めに仕上げることにより、性別やシーンわ問わず様々なアレンジを楽しめるシンプルなストールが生まれました。ホリデーシーズンのギフトにもおすすめです。



商品詳細





商品名 ”OCIWATA”

発売日 11月23日(木)

価格 ¥14,300(税込)

カラー展開 ブラック、ホワイト、カーキ、グレー、ブラウン 全5色

販売店舗 CIBONE(表参道)、CIBONE CASE(銀座)、CIBONE ONLIN STORE



CIBONE(表参道)





住所:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間:11:00 - 20:00

お問い合わせ先:03-6712-5301(CIBONE)



CIBONE CASE(銀座)





住所:104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間:10:30 - 20:30(GINZA SIXの営業時間に準じます)

お問い合わせ先:03-5537-3101(CIBONE CASE)





ABOUT 〈CIBONE〉





New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案し、東京とBrooklynを拠点とするライフスタイルショップ。

人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。

CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。





