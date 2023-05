[アンカー・ジャパン株式会社]

Made for MagSafe認証を取得したワイヤレス充電ステーション「Anker 737 MagGo Charger(3-in-1 Station)」を5月31日(水)より予約販売開始。iPhoneにApple Watch、AirPods等のワイヤレスイヤホンを3台同時にケーブルなしで充電可能。デスクに置いても圧迫感のない三角形のスタイリッシュなデザインが特徴です。





米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品を中心としたハードウェアでトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:猿渡 歩)は、世界No.1モバイル充電ブランド(※)の「Anker」において、Made for MagSafe認証を取得したワイヤレス充電ステーション「Anker 737 MagGo Charger(3-in-1 Station)」を2023年5月31日(水)よりAnker Japan公式サイト(製品ページ:https://www.ankerjapan.com/products/b2599)、総合オンラインストアAmazon.co.jp(製品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXNLPYX3)、楽天市場(製品ページ:https://item.rakuten.co.jp/anker/b2599)および一部家電量販店等にて予約販売を開始致します。



本製品は、スタイリッシュながら安定性を高めた機能的なデザインが特徴のワイヤレス充電ステーションで、Apple製品を多く使用している方におすすめ。強力マグネットでiPhoneを‘ピタッ’とくっつけるマグネット式ワイヤレス充電器は最大15W、Apple Watch用ワイヤレス充電器とAirPods等のワイヤレスイヤホンに最適なパッド型ワイヤレス充電器は最大5Wの出力で、ケーブルを使用せず3台同時に充電できます。本製品は2022年10月に販売を開始した「Anker 3-in-1 Cube with MagSafe」に続く、MagSafeモジュールを採用したAnkerで2つ目のMade for MagSafe認証取得製品です。



スマートな印象かつ安定性を高めた三角形のデザインを採用し、AirPods等のワイヤレスイヤホンに最適なパッド型ワイヤレス充電器は三角形の底面に設置されているため、小さなスペースでも設置可能。マグネット式ワイヤレス充電器では充電しながらiPhone自体をお好きな向きに回転させることができるため、画面を横に向けて動画を視聴しながらも同時に安定した充電が可能で、デスク周りやベッドサイドの充電関連製品をこれ1台でスッキリと整頓することができます。





Anker 737 MagGo Charger(3-in-1 Station) | MFM認証取得ワイヤレス充電ステーション







製品の特徴

- ピタッと置くだけ:マグネット式ワイヤレス充電器とApple Watch用ワイヤレス充電器、パッド型ワイヤレス充電器を1台にまとめたワイヤレス充電ステーション。MagSafe対応のiPhoneやApple Watch、AirPods等のワイヤレスイヤホンの3台を置くだけで同時に充電できます。



- Made for MagSafe認証取得:Ankerで2つ目のMade for MagSafe認証を取得した製品で、マグネット式充電器はiPhoneを最大15W出力で充電可能。また、パッド型ワイヤレス充電器とApple Watch用ワイヤレス充電器は最大5Wで充電できます。



- 充電環境をスッキリと整頓:ケーブルを使用せずに3台同時に充電可能なため、デスクやベッドサイドの充電関連製品をスマートながらコンパクトにまとめることが可能です。



- お好きな角度に設置可能:iPhoneをマグネット式ワイヤレス充電器で充電する際は、縦だけでなく360°お好きな向きに調整できるため、動画視聴だけでなくテレビ電話にも最適です。



製品の仕様







販売価格

- 税込 19,990円





企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて





Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、世界No.1モバイル充電ブランド(※)

オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」、プロジェクターブランド「Nebula」、掃除機ブランド「MACH(マッハ)」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。2023年にアンカー・ジャパンは設立10周年を迎えました。



アンカー・ジャパン株式会社(概要)

本社: 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階

代表者: 代表取締役CEO 猿渡歩

設立: 2013年1月

資本金: 1億6,000万円

TEL: 03-4455-7823(アンカー・ジャパン カスタマーサポート)

事業内容: デジタル製品の開発・製造・販売(Ankerグループの日本法人)

連結子会社: アンカー・ストア株式会社(2021年4月1日設立)、

アンカー・テック株式会社(2022年9月9日設立)

公式サイト: https://www.ankerjapan.com



知的財産権について

- Anker、Soundcore、Eufy、NebulaおよびMACHは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- Apple、iPhone、iPad、iPod および iPod touchは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標

です。

- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。



※出典:ユーロモニターインターナショナル

2021年の小売販売額ベース、2022年10月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。



