2023年5月25日(木)~5月29日(月)まで、https://mangaart.jp/ja にて抽選販売申込を受付





株式会社集英社(本社:東京都千代田区)は、「マンガを、受け継がれていくべきアートに」というヴィジョンのもと、2021年3月にマンガアート販売の新事業「集英社マンガアートヘリテージ」(https://mangaart.jp/ja/)をスタートしました。



そのマンガアートの新作として、尾田栄一郎『ONE PIECE』のカラープリント作品の販売を開始します。

空を舞台に多様な表現を集めた「In the Sky」シリーズ第4弾。

自由に描かれた生き物や乗り物が、麦わらの一味たちと楽しげに共演する、のびやかな作品群です。



抽選販売申込受付期間は、2023年5月25日(木)~5月29日(月)。

ONE PIECE / Free Fall







カラフルなアルマジロたちといっしょに、自由落下していく麦わらの一味。

手足を大きく広げてガッツポーズをするルフィは楽しげだが、涙目で助けを求めている者たちも…!?

その先にはいったい何が待ち構えているのか?

カラフルなボールが空間を跳ね回るような、楽しさにあふれた作品。



ONE PIECE / come on! KAIZOKU NABE







ふわりと空に浮く丸い形状と、背中に巨大な鍋がある、空飛ぶゾウ。

長い鼻から噴き上がるビールはジョッキに注がれ、仲間たちといっしょに自由な「海賊鍋」を楽しんでいる。

麦わらの一味も、ゾウも、鳥たちも幸せそうな作品。





これらを、コットン100%のヴェルヴェット・ファイン・アートペーパーに、耐光性インクでプリント。原画原寸のプリントと、A1サイズへの拡大プリントの2枚をセットにしています。



「In the Sky」のエキシビション公開にあわせて、『ONE PIECE』で描かれる特徴的な雲をバックに、額装した集英社マンガアートヘリテージのA1作品を空中に展示。そこにシャボン玉を飛ばしてムービーの撮影を行いました。空に躍る虹色の球と、カラフルな作品の魅力をご覧いただけます。

https://vimeo.com/826482522/dbb756a4b8



Tanaami!! Akatsuka!! / Revolver 3「見つめる目」







さらに、田名網敬一と赤塚不二夫のコラボレーション作品「Tanaami!! Akatsuka!! / Revolver」第3弾「見つめる目」の抽選販売を開始します。



グラビア印刷機による、B1変形の大判プリントを、ランダムな組み合わせのカラフルなボックスに収納。

赤塚不二夫作品を引用、変形、変身させる、あまりに自由な表現。

グラビアプリントと、その制作の記録を後世に伝えるプロジェクトです。







エディションは各作品20~111枚限定。その価値を保証し、次の世代へと引き継いでいくために、スタートバーン株式会社のブロックチェーンNFTサービスを採用。来歴を永続的に記録していきます。



