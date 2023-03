[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

スーツ姿の人気声優を操れる即興ドラマバラエティ「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」AnimeJapan2023でスペシャルステージを開催!



【本日情報解禁】

AnimeJapan2023 アニマックス・キッズステーションブース

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)スペシャルステージ」

Twitter LIVE & YouTube生配信

3月25日(土)14:00~

駒田航、神尾晋一郎、高塚智人、吉田尚記

3月26日(日)13:30~

田丸篤志、葉山翔太、白井悠介、吉田尚記





観客の投票でスーツ姿の人気声優を操れる客席参加型の即興ドラマバラエティとして2019年11月よりスタートし、2023年7月2日(日)にイベントを開催することが決定した「ようこそ妄想営業部へ♥」。

今回、3月25日(土)、26日(日)の2日間AnimeJapan2023に出張参戦します!











アニマックス・キッズステーションブースのステージでは、「ようこそ妄想営業部へ♥」に出演している駒田航さん、神尾晋一郎さん、高塚智人さん、田丸篤志さん、葉山翔太さん、白井悠介さん、吉田尚記さんが登場し「イケボ商事キュンプライアンス委員会」を生配信!「ようこそ妄想営業部へ♥」といえばお客様をキュンとさせるのも一つの醍醐味。しかしながら、最近はキュンではない何かを生み出してしまう社員が増えているようで…7月2日(日)のイベントを前にこれまでの活動を映像とともにお客さんと一緒に振り返るステージです。

さらにブースでは、あなたはどこの部署に配属される?「ようこそ妄想営業部へ♥」配属ガチャを実施!これまでに登場した全6部署、総勢17キャラクターが記載された配属先の社員証が手に入ります。さらに、社員証のQRコードを読み取ると、”あなたのもの”とブロックチェーン技術で証明されたNFTデジタルアート付きトレーディングカードが入手できます!後日オリジナルイラストを公開しますのでお楽しみに!



この2日間、アニマックス・キッズステーションブースにお越しいただき、「ようこそ妄想営業部へ♥」イケボ商事の世界観にどっぷりハマって思う存分お楽しみください!



「ようこそ妄想営業部へ スペシャルステージ」~イケボ商事キュンプライアンス委員会~

【日時/出演】

・3月25日(土)14:00 / 駒田航、神尾晋一郎、高塚智人、吉田尚記

・3月26日(日)13:30 / 田丸篤志、葉山翔太、白井悠介、吉田尚記





【観覧方法】

各日10:00~ アニマックス・キッズステーションブースで観覧チケットをお配りいたします。観覧チケットがなくなり次第配布終了となります。※AnimeJapan2023の来場方法については、AnimeJapan2023公式サイトをご確認ください。



【生配信視聴方法】

■3月25日(土)14:00~生配信

YouTube https://youtube.com/live/lxfzD3jLrRU

Twitter LIVE https://twitter.com/moso_eigyoubu(ようこそ妄想営業部へ♥公式Twitter)



■3月26日(日)13:30~生配信

YouTube https://youtube.com/live/qNl_l8CC_To

Twitter LIVE https://twitter.com/moso_eigyoubu(ようこそ妄想営業部へ♥公式Twitter)



さらに、ステージを見て楽しむだけでは終わらせない!

オリジナルコンテンツとテクノロジーのコラボレーションを通じ、触れて感じてときめく体験をご体感ください!



「ようこそ妄想営業部へ♥」 meets ▶ SNFT





7月2日(日)に最新イベントの開催が発表された人気男性声優が出演する即興ドラマバラエティ「ようこそ妄想営業部へ♥」から、これまでに登場した全キャラクターのNFTデジタルアート付きトレーディングカードを無料配布いたします。AnimeJapan2023の会場でしか手に入らない枚数限定トレカをぜひ入手してください。



◇ようこそ妄想営業部へ♥(https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/)

スーツ姿の男性声優たちが、イケボ商事という総合者に所属する社員に扮し、観客・視聴者の投票により選ばれたシチュエーションでアドリブ演技を披露する即興ドラマバラエティです。

7月2日(日)には、イベントを開催します。イベント情報・チケット情報は後日解禁しますので、お楽しみに!





◇SNFT(エスエヌエフティー)(https://snft.jp/)

SNFTはNFTを購入し管理ができるマーケットプレイスです。クレジットカードでのNFTの購入が可能です。購入したNFTはSNFT上で確認することができ、ウォレットに移すこともできます。ブロックチェーンは環境負荷の少ないパブリックチェーンを利用しています。



他にも、アニマックス・キッズステーションブースではコンテンツ×テクノロジーのコラボを体感できるイベントが盛りだくさん!

▼Anime Japan 2023「アニマックス・キッズステーション」ブース 詳細▼

https://www.animax.co.jp/animejapan2023/







AnimeJapan2023 開催概要



アニメのすべてが、ここにある。世界最大級のアニメイベント「Anime Japan 2023」開催!

「Anime Japan 2023」





日時: 2023年3月25日(土)、26日(日) 9:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト(〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1)

公式サイト https://www.anime-japan.jp/

※アニマックス・キッズステーションブース▶東5ホール J63

※入場方法等は、Anime Japan 2023公式サイトをチェックの上ご来場ください。





▼Anime Japan 2023「アニマックス・キッズステーション」ブース 詳細▼

https://www.animax.co.jp/animejapan2023/



[アニマックス]

公式サイト https://www.animax.co.jp/

公式Twitter @ANIMAX_Japan (https://twitter.com/ANIMAX_Japan)



[キッズステーション]

公式サイト https://www.kids-station.com/

公式Twitter @kids_station (https://twitter.com/kids_station)



(C) Animax Broadcast Japan. (C) Kids Station Inc.



