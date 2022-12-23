［第一法規株式会社］

押さえておくべき法令動向から、目まぐるしい状況変化に対応できる実務を解説したコーポレート月刊誌！



法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は『会社法務Ａ2Ｚ 2023年1月号』を2022年12月23日に発刊しました。







【『会社法務A2Z』とは？】

企業の法務・総務を担当する皆様に、実務に役立つ情報を毎月お届けします。法令動向や企業の取組み事例、影響の大きい判例の解説など、様々な角度から法務の最新実務を取り上げています。



2023年1月号の購入はこちら

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104610.html?utm_source=prtimes

お得な年間購読はこちら

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/100573.html?utm_source=prtimes



■特集《テーマ別 企業法務2023年の展望》

2023年、ますます注目・期待を集める企業法務について、社会情勢や法制動向も踏まえながら重要テーマ別に

展望します！



■目次

□経営法談 management & law 「KAPOK」を活かし未来に挑戦 Farm to Fashion／KAPOK JAPAN株式会社 代表取締役 深井喜翔

□法務の回覧板 これから施行される、気になる法制度の動向をチェック！ ／弁護士 松本絢子・河内谷あすみ・阿久根健志（西村あさひ法律事務所）

□特集 新春企画 テーマ別 企業法務 2023年の展望

・ １ 会社法・コーポレートガバナンス ／弁護士 邉 英基

・ ２ 契 約 ／弁護士 滝 琢磨 ・ 弁護士 川中啓由 ・ 弁護士 林 竜希

・ ３ 人事・労務 ／弁護士 安西 愈

・ ４ 情報管理 ／弁護士 田中浩之 ・ 弁護士 蔦 大輔 ・ 弁護士 北山 昇

・ ５ 知的財産 ／弁護士・ニューヨーク州弁護士 小林利明

・ ６ 公正競争 ／弁護士・ニューヨーク州弁護士・カリフォルニア州弁護士 池田 毅

・ ７ 経済安全保障 ／弁護士 上野一英 ・ 弁護士 石田晃大 ・ 弁護士 榊原颯子

・ ８ 環境・SDGs ／東京大学未来ビジョン研究センター教授 高村ゆかり

・ ９ グローバル法務 ／弁護士・ニューヨーク州弁護士・カリフォルニア州弁護士 石原 坦 弁護士・ニューヨーク州弁護士 藤田将貴 弁護士 横井 傑

・ 10 税 務 ／弁護士・税理士 小山 浩

□実務詳説 中堅・中小企業のための事業再生・倒産・信用不安対応第2回 局面に応じた事業再生手法のバリエーション─事業を再生して残す方法、いくつご存じですか？─／弁護士 飯塚 陽・菅野邑斗・吉原 秀

□法もハサミも使いよう～鐵丸先生直伝！ 法務プロフェッショナルへの道～(33) 企業活動を体系的・論理的に理解し、把握する （19）～特殊な活動・状況における企業法務（その6）非欧米国際取引法務～／弁護士・ニューヨーク州弁護士・税理士 畑中鐵丸

□鷹の目と蟻の目（17）企業役員の責任 前編／警察大学校・博士 樋口晴彦

□「司法の小窓」から見た法と社会（183）フランスにおける裁判官の継続教育／弁護士・中央大学法科大学院フェロー 加藤新太郎

□ PickUp 書籍案内



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商品名：『会社法務A2Z 2023年1月号』

編集：第一法規株式会社

単号価格：1,320円（本体：1,200円＋税10％）

年間購読：13,200円（本体：12,000円＋税10％）



2023年1月号の購入はこちら

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104610.html?utm_source=prtimes

お得な年間購読はこちら

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/100573.html?utm_source=prtimes



弊社データベース『こんなときどうするネット 会社の法律Q＆A』からも『会社法務A2Z』を閲覧できます

https://www.daiichihoki.co.jp/netqa/index.html?utm_source=prtimes



発売元：第一法規株式会社



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/23-20:46）