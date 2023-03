[バリュエンス]

選手たちのシーズン終盤にかける熱い想いを込めたアイテムに直筆サインを入れてお届け!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年3月19日(日)より茨城ロボッツ ~CITY EDITIONスペシャルオークション~を開催中です。











いつも熱い声援を送ってくださる ファン・ブースターの皆さまに感謝を込めて



茨城ロボッツは、メインスポンサーである株式会社アダストリア様のご協力のもと、水戸のシンボルである偕楽園の「梅」をテーマにデザインしたCITY EDITIONユニフォームを製作し、3rdユニフォームとして着用しています。

今シーズンのCITY EDITIONユニフォームは「茨城ロボッツが茨城を象徴するチームでありたい」という意気込み、ファン・ブースターの皆様の期待に応えたいという株式会社アダストリア様の想いから実現に至りました。

このユニフォームは水戸の象徴である梅をモチーフにしたデザイン。偕楽園での"梅まつり"を想起させる梅の花と抜けるような青空に、茨城ロボッツのハードなプレーに白熱してしまう世界観をイメージしビデオノイズのようなエフェクトを用いることで表現しています。



今回のHATTRICKオークションでは、対象試合にて茨城ロボッツの西村大介代表取締役が着用したユニフォームを、西村大介代表取締役と全選手のサインを入れた特別仕様でお届けいたします。

さらに、ユニフォームだけでなく、このCITY EDITIONユニフォームの着用試合にて販売されたユニフォームベアに、選手の直筆サインを入れてお届けします。



オークション収益の一部は、茨城ロボッツがみなさんと取り組む地域貢献活動「M-HOPE ~みんなの希望~」として、地域の子どもたちや児童養護施設、障がい者施設の児童のホームゲームへの招待に充当させていただきます。





茨城ロボッツ ~CITY EDITIONスペシャルオークション~ 概要



開催期間:2023年3月19日(日)17:00 ~ 3月26日(日)22:00

出品商品:

・全選手+西村社長サイン入りCITY EDITIONユニフォーム

・選手直筆サイン入りCITY EDITIONユニフォームベア

<出品者一覧>

西村社長、トーマス・ケネディ選手、多嶋朝飛選手、チェハーレス・タプスコット選手、中村功平選手、山口颯斗選手、エリック・ジェイコブセン選手、平尾充庸選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/838

※詳細はオークションページよりご確認ください







HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



