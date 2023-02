[ギャップジャパン株式会社]

シルクカシミヤやスエードなど高品質な素材にこだわった、アパレルから小物までギフトに最適なアイテムが豊富にラインナップ







1978 年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、ブランドのルーツである旅とサファリをテーマに、常に時代に寄り添い進化するデザインと上質な素材使い、そして着る人の個性を最大限引き出すことを大切にしてきたBanana Republic(バナナ・リパブリック)。



バナナ・リパブリックは、2月14日(火)のバレンタインデーに向けて、ピンクのカラーアイテムや上質素材で抜群の着心地を叶えるアイテムを中心に、友達やカップル、ファミリーなど大切な人に贈るギフトアイディアを提案しています。本コレクションは、2月2日(木)より、全国のバナナ・リパブリックストア及び公式オンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で順次販売を開始します。



ウィメンズは、上質なアルパカと通気性を備えたリネンの混紡素材を使用した上品なVネックセーターや、肌寒さの残る春先まで長く活躍するピンクカラーのスプリングセーターなどギフトにも最適なアイテムが揃います。他にも、着用するたびに身体に馴染む上質なゴートスエードを100%使用したユーティリティドレスなど、高品質素材にこだわったアパレルが幅広く充実。イタリア製のジュエリーは、ピアスやネックレス、ブレスレットなどこの春はよりラインナップを拡大して展開しています。



メンズは、サステナブルなGCSカシミヤを100%採用したカシミヤポロニットや、シーズンレスに活躍する柔らかな素材感が魅力のコーデュロイシャツなど、上質で温かみがありながらもデザイン性の高いトップスが充実しています。ブランドのアーカイブをモダンにアップデートしたスエードジャケット、レザーバイカージャケットなどラギッドで高級感のあるアウターもラインナップ。シルクスカーフやレザーベルトなどコーディネートのアクセントとなるアクセサリーにも注目です。



気分を上げるカラーアイテムや贈り物に最適な上質素材にこだわった、バナナ・リパブリックのギフトコレクションとともに、特別なバレンタインをお楽しみください。



FOR HER





FOR HIM





BANANA REPUBLIC OFFICIAL ONLINE SITE

https://bananarepublic.gap.co.jp



Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-07:40)