[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社の子会社である株式会社コンパイルハートは、2023年~2024年に発売を予定しているタイトルラインナップが確認できるWEBページを公開しました。







アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の子会社である株式会社コンパイルハート(取締役社長:冨長 直人/所在地:東京都豊島区)は、2023年~2024年に発売を予定しているタイトルラインナップが確認できるWEBページを公開しました。



気になるタイトルがズラリ!コンパイルハートの新作タイトルに刮目せよ!

本日公開されたWEBページでは、2023年から2024年にかけてコンパイルハートが発売するタイトルが一挙に紹介されています。そして、ページ下部には気になる「And more…!!」の文言も…!?当ページは、今後も情報が公開される度に拡充されていく予定ですので、ぜひ続報をお待ち下さい!



2023-2024 コンパイルハート タイトルラインナップページ:

https://www.compileheart.com/ch_titlelineup2023_2024/



2023-2024 コンパイルハート タイトルラインナップ 一覧







『圧倒的遊戯 ムゲンソウルズ』『圧倒的遊戯 ムゲンソウルズZ』

2023年11月2日発売

(C)2023 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / Cocone Corporation





東方スペルカーニバル

2024年春発売予定

(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

(C)上海アリス幻樂団





Death end re;Quest Code:Zion(仮)

2024年夏発売予定

(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/NOW PRODUCTION Co., Ltd.





届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ(仮)

2024年夏発売予定

(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART





新作シューティング

2024年夏発売予定

(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/M2 Co., Ltd.





魔導物語4(仮)

2024年夏発売予定

(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)SEGA

※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)