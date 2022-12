[東急リゾーツ&ステイ株式会社]

この冬、世界を魅了するスノーリゾート ニセコで感動体験



「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」(統括総支配人:佐藤 文雄)は、2022-2023シーズンのウインターシーズンを2022年12月4日(日)より営業を開始することをお知らせします。







「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」 2022-2023ウィンターシーズンの営業を開始



ニセコ東急 グラン・ヒラフは、2022年12月4日(日)より、2022-2023ウィンターシーズンの営業を開始します。今年はスキー場が位置する北海道倶知安町が「スキーの町」宣言をしてから50周年という節目のシーズンでもあり、ニセコ東急 グラン・ヒラフも地域を代表するスキー場として盛り上げていきたいと考えています。今回オープンするのは「ファミリーコース」で、コンディションが整い安全に滑走いただける状態になり次第、順次コースを拡大して参ります。12月16日(金)までのアーリーシーズンは、大人1日券4,600円(税込)で販売しており、リーズナブルにニセコの雪をご堪能いただけます。





いよいよインバウンド解禁、昨年よりも営業規模を拡大



入国制限の緩和や、行動制限の撤廃を受け、より多くのお客様をお迎えするため、昨年よりも営業規模を拡大いたします。リフトはコロナ禍で運休していたエース第3ペアリフト・エース第4ペアリフトの運行を再開。山頂エリアに行く経路が増え、楽しみ方の幅が広がります。その他にも、レストランのリニューアルオープンや、新規スノーボードスクールの開校、ショップ売り場面積の拡大など、多くのお客様がより快適にスキー・スノーボードが楽しめるよう、サービスの拡充をはかっております。エース第2センターフォーの新ゴンドラ架け替えまで残り2シーズン、今後も進化を続けるニセコ東急 グラン・ヒラフにご期待ください。





地産地消にこだわり、ニセコの特産品を集めたHIRAFU MARCHEがオープン



今シーズンより、近隣の多彩な特産品をを取り揃えた「HIRAFU MARCHE」をマウンテンセンター1Fにオープンします。雄大な美しい自然に囲まれたニセコエリアは、豊富な農作物とそれを使用した加工食品など、優れた商品が多数ある食の宝庫です。訪れるお客様に、パウダースノーだけでなく、ニセコの素晴らしい「もの」を知ってもらいたいという思いから、スキー場にお越しのお客様も生産者の方々も、これに関わるすべての方々が楽しく・嬉しくなれることを目的に、ニセコの魅力が詰まった多彩な商品をご用意しました。「HIRAFU MARCHE」を通じて、ニセコ東急 グラン・ヒラフは新たな商品との出会い、生産者の皆様との出会いを提供します。



<出店生産者一覧>

Charcuterie AKAISHI / Ebijin / HAKKO GINGER / Horisangakushouten / Honma Matsuzou Shouten/ ICOR / IDEA NISEKO / Ippachi Kogyo Marine Products / IWANAI BREWERY / J'ai la patate / Kinokuniya / Kurashima Nyugyo / MOUNTAIN KIOSK COFFEE / NIKI Hills Winery / Niseko Chise Garden / Niseko Dacho Bokujo / NISEKO ENVIRONMENT Co., Ltd. / Nozawa Shoten Oshamambe Agri / Rookie's Kitchen / SAITO BAKERY / SEED BAGEL & COFFEE COMPANY / Sugar Palette / SUNAGAWA Fruit Farm / Takahashi Daily Farm / The POW BAR / Umibenochaya Gu-min / UNGA↑/ Yamashita Suisan/YOICHI LIQUEUR FACTORY / Yoiccini / Yoshino Shoten (アルファベット順・今後も拡大予定)











場所:ニセコ東急 グラン・ヒラフ マウンテンセンター1階(ヒラフゴンドラ駅舎横)

期間:2022年12月17日(土)~2023年4月2日(日)

時間:8:15~16:30(変更となる場合がございます。)







ホテルニセコアルペンは12月10日(土)に営業開始



ホテルニセコアルペンの2022-2023シーズンの営業は、12月10日(土)を予定しております。エース第2センターフォーリフトの正面にあるホテルニセコアルペンは、スキーインスキーアウトが可能な至便なホテルで、温泉やプールなどのリラクゼーション施設も充実。今シーズンは夕食のメニューをリニューアルし、北海道名物のズワイガニや、寿都(すっつ)漁港産直送の海の幸・近郊で育った野菜や豚肉など、地域の食材にこだわったお料理をビュッフェ形式でご用意。落ち着いた雰囲気の中、心ゆくまで北海道の特産品をご堪能いただけます。







場所:ホテルニセコアルペン2F レストランスラローム

期間:2022年12月10日(土)~2023年3月30日(木)

時間:17:30~21:00(20:30ラストオーダー)





施設概要



ニセコ東急 グラン・ヒラフ(https://www.grand-hirafu.jp/)

営業期間 : 2023 年 5 月 7 日(日)まで(予定)

営業時間 : 8:30~16:30(ナイター営業は19:00まで)

所在地 : 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条2丁目9番1号

交通 : 札幌から国道230号線で約2時間10分〔約100km〕、函館から道央自動車道、国道5号線経由で約2時間45分〔約180km〕、倶知安駅よりバスまたはタクシーで約20分

コース数 : 全 22 コース(最長滑走距離 約5,300m)

索道数 : リフト 12 基(クワッドリフト4基・ペアリフト7基・ゴンドラ1基・シングル1基)



ホテルニセコアルペン(https://www.hotel-nisekoalpen.jp/)

営業期間 : 2022年12月10日(土)~2023年3月31日(金)

所在地 : 〒044-0081 ニセコひらふ1条4丁目5番18号

交通 : 新千歳空港または札幌から車で約2.5時間。JR倶知安駅から車で約15分

客室数 : [総客室数]125 室(ツイン 66 室、ラージツイン 2 室、トリプル 6 室、フォース 2 室、和洋室 36 室、 デラックス和洋室 5 室、和室 5 室、スイート 1 室、ジュニアスイート 1 室)





