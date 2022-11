[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

クロッフル×レアチーズケーキ×モンブラン



ザ ストリングス 表参道(所在地:東京都港区北青山3-6-8、総支配人:山田 弘之)では、2階「TAVERN by the green(タバーン・バイ ザ グリーン)」にて、「ホワイトモンブラン クロッフル」を、2022年11月22日(火)~12月22日(木)の期間で提供いたします。







クロワッサンをワッフルメーカーで焼き上げる「クロッフル」でレアチーズケーキをサンドし、さらにモンブランを大胆にトッピングしたタバーン・バイ ザ グリーンオリジナルのハイブリッドスイーツ『モンブラン クロッフル』。



ヨーロッパアルプス最高峰の山・モンブランに真っ白な雪が積もった姿をイメージし、冬限定でホワイトチョコレートモンブランをトッピングいたしました。

モンブランは目の前で絞ってご提供いたします。雪が降り積もるかのようなライブ感と、絞りたてのフレッシュな味わいをお愉しみいただけます。







カリっと香ばしいクロッフル、軽い食感のレアチーズケーキ、ストロベリーシャーベットを包み込んだモンブラン。

3つの異なるスイーツが絶妙なバランスで組み合わさった新感覚のテイストを、フランボワーズとホワイトチョコレート2種類のソースと合わせながらご堪能ください。



『ホワイトモンブラン クロッフル』概要

【提供期間】

2022年11月22日(火)~12月22日(木)

【提供場所】

TAVERN by the green(タバーン・バイ ザ グリーン)/ザ ストリングス 表参道 2F

【提供時間】

11:30~22:00

【料金】

単品 ¥2,600

平日限定 ティーセット ¥3,000(ドリンク 1杯付)

※税金、サービス料込

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4534(TAVERN by the green直通)

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/tavern/info/tavern-sweets.html#next



TAVERN by the green 料理長・井澤 優太





素材の旨味の極致を見出す熟成、発酵を用いたニュー創りを得意とする シェフ 井澤は、若き挑戦者。

彼が選んだ調理方法で素材がどんな魅力的なひと皿として仕上がってくるのかも楽しみの一つ。

驚きと発見のある、型にとらわれないボーダレスな一品をご堪能ください。



【店舗概要】TAVERN by the green (タバーン・バイ ザ グリーン)





世界に新しい文化を発信する表参道。

この街に集まる感度の高い大人たちに向けて2021年10月29日に誕生。

発酵を巧みに取り入れたまろやかで深みのある新しい食を提案。

繊細かつダイナミック。ベーシックでありながらアーティスティック。

そんな“幸せなギャップ”を提供します。

【場所】

東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 2階

【営業時間】

11:30~22:00

【電話番号】

03-5778-4534(直通)

【HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/tavern/



【施設概要】ザ ストリングス 表参道





表参道駅直結。

緑あふれる自然の温もりを感じていただける2つのチャペルと、ニューヨークの5つの街が持つ個性や美感をデザインしたデザイナーズバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設。

【 HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/

【新型コロナウイルス感染症への当施設の取り組みについて】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/information.html#counterplan



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-18:46)