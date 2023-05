[有限会社三景スタジオ]

Palette Plus限定商品「アニバーサリーアルバムに新デザイン「チョコレート」が登場!更に、Palette Plus札幌東店での販売もスタートします。



記念日をお祝いするのにぴったりな【アニバーサリーアルバム】に、新デザイン登場!

記念日がお子様やご家族様にとってもっと特別な思い出になるようデザインされたアニバーサリーアルバムをご提案します









Palette+plus札幌西店(本社/有限会社 三景スタジオ)ではお子様の成長をお祝いし記念日が更に特別な日になる、"アニバーサリー専用"アルバム「チョコレート」の販売を開始します。





既存のデザインよりもシックな色合いにまとめ、お子様はもちろんご家族様のニーズに幅広くお応えできるようになりました。デザインが選べることでPalette Plus 札幌西店にある6つのスタジオの雰囲気をより活かして飾っていただけます。



デザインはチョコレートケーキを元に、甘すぎないデザインで男女問わずお選びいただける落ち着いた雰囲気に。

差し色のカシスレッドが象徴的なデザインに仕上げました。





今までPalette plusには【記念日専用】グッズの取り扱いがありませんでした。



『記念撮影=データで受け取る』という考えから

『せっかくの記念日撮影にもアニバーサリーアルバムのように飾れるものを』とお考え頂くご家族様が多く、発売当初から反響も大きいものでした。



「こどもの好みに合わせてデザインがもう少し選べれば...」「スタジオに合わせた雰囲気で飾りたい」

というお客様からの声をこの度実現し、今までよりシックで大人っぽいデザインが誕生しました。







アニバーサリーアルバムは表紙と裏表紙含めて全4ページの構成。







中ページにはいままでのアニバーサリーアルバムでも最大の人気ポイントである、お子様の写真の切り抜きと共に、現在の身長、好きな食べ物やキャラクター、歌を入れることができるデザインになっています。

大きくなってお子様と一緒に見て、こんなのが好きだったね、と家族でお話が広がるような内容です。









裏表紙には大切なメッセージを残すことができます。







こちらの文字はご両親様からお子様へ宛てたメッセージの他、

アニバーサリーアルバムをプレゼントする祖父母へ宛てたメッセージや

お子様がご自身で書いたメッセージ等用途も幅広くご利用いただけます。

(直筆の文字そのままで印字いたします。)



この世界にたった1つしかない、オーダーメイド感のある特別な仕上がりとなります。









系列店舗での販売も開始、よりバリエーション豊かに





今までPalette Plus 札幌西店限定取り扱いとしていたアニバーサリーアルバムですが、

新デザインの販売を開始する2023年6月1日より系列店舗のPalette Plus 札幌東店でも取り扱い(新デザイン含む)を開始します。



Palette Plus 札幌東店を含むとスタジオ数は10スタジオ!

10スタジオ×デザイン2種類(クリーム、チョコレート)の全20パターンで、いままでより更にお客さま好みのカスタマイズ可能なアルバムをお作りいただけるようになります。





アニバーサリーアルバム新デザインは6月1日よりPalette Plus 札幌西店、Palette Plus 札幌東店両店で販売開始となります







【アニバーサリーアルバム】

新デザイン、東店での発売開始日:2023/6/1(Fri)

※既存デザインはPalette Plus 札幌西店にて販売中

取り扱い店舗:Palette Plus 札幌西店、Palette plus 札幌西東店

販売価格:1冊¥13,200(税込)

ページ数:4ページ



百日、ハーフバースデー、1歳、七五三、入学、お誕生日記念など様々なシーンでご利用いただけます。



※Palette Plus 札幌西店、Palette Plus 札幌東店のみの限定取扱商品となっております



【店舗情報】

■Palette+Plus 札幌西店

北海道札幌市西区西野4条5丁目1−17

TEL/011-213-8322

https://www.studio-palette.com/kids/100days/nishi/



■Palette+Plus 札幌東店

北海道札幌市東区北18条東16丁目1−3

TEL/011-788-8068

https://www.studio-palette.com/kids/100days/higashi/



