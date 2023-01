[ギャップジャパン株式会社]

2つのアイコニックなファッションブランドが、モダンアメリカンスタイルにムーブメントと新しい解釈を加え、友人である故Stephen “tWitch” Bossを追悼







この春Gapは、ハイチ人が経営する、アメリカの歴史からインスピレーションを得たプレッピーウェアブランドであり、カルチャーの流行を生み出すトレンドセッターやファッション好きな人たちに向けたブランドThe Brooklyn Circus(https://shop.thebkcircus.com/)の創業者兼クリエイティブディレクターであるOuigi Theodore(ウィジ・テオドール @thebkcircus)とパートナーシップを結び、コラボコレクションを発表します。



Gap × The Brooklyn Circusの限定カプセルコレクションは、両ブランドのオンラインストア(https://www.gap.co.jp/ , https://shop.thebkcircus.com/ )と、一部のGapストア、NYのブルックリン、ボーラムヒルにあるThe Brooklyn Circusの旗艦店で1月31日より販売を開始します。



1969年以来、スタイルのスタンダードを定義し、世代を超えて着用されてきたGapアイコンと、アメリカの歴史を通してファッションに取り組むThe Brooklyn Circusを融合させた新しいコレクションは、個性やアメリカンスタイルにもたらすムーブメントや、モダンプレップの概念を探求し、1960年代から今日に至るまでの学問、音楽、黒人カルチャー、ストリートスタイルが融合しています。本コレクションは、The Brooklyn Circusのコミュニティと、ブランドが過去16年間にわたりGlobal Villageのために行ってきた努力を称えるものです。



「スタイルは、私たちにとって正直であるためのチャンスです。クラシックは、私たちがThe Brooklyn Circusでの取り組みの基礎であり、Gapはそのクラシックなアメリカンスタイルにおいて広く名を知られるブランドです」そう語るのは、The Brooklyn Circusの創業者兼クリエイティブディレクター、ウィジ・テオドール。「Gapは常に私の歴史の中にあり、The Brooklyn Circusのデザイナーのインスピレーションの源でもあります。私たちは、Gapのグラフィック要素を取り入れ、その爆発的なエネルギーとカルチャーをGapのアイコニックなスタイルに落とし込みました。私たちが作り上げた商品を誇りに思うと共に、様々なコミュニティにスポットを当てたGapのキャンペーンをローンチすることを光栄に思います」



Gap x The Brooklyn Circusコレクションは、スタイルやジェンダー、世代間の違いを感じさせないデザインとなっており、バーシティジャケットや、Gapのクラシックなアーチロゴフーディーなど、各ブランドのアイコンとなる商品が含まれています。チノパン、バスケットボールショーツ、スウェットパンツ、オックスフォードポップオーバー、ラグビー、チョアジャケットやクルーネックスウェットシャツなど、ストリートスタイルのセパレートアイテムは、Gapのアイコニックなデニムをベースにしたスタイルで展開されます。ロゴフーディー、バーシティジャケット、Tシャツ、スウェットパンツといったキッズアイテムは、親子リンクコーデにも最適です。ルックを完成させるためのハット、トートバッグ、ピン、バンダナ、ソックスも揃います。



Gapグローバル クリエイティブ ディレクターのLen Peltier(レン・ペルティエ)がコンセプトとした本キャンペーンは、フォトグラファーのJohn Midgley(ジョン・ミッドグレイ@johnpmidgley)によって撮影され、カルチャーとアメリカンスタイルというレンズを通して、個性を美しく投影し、Brooklyn CircusのGlobal Villageにおける多様性と、そのパワフルなネットワークに共存する様々な文化的つながりを見事に表現されています。



キャンペーンに起用されている人々:

● Ouigi Theodore(@thebkcircus):The Brooklyn Circusの創業者兼クリエイティブディレクター

● Indya Moore (@indyamoore):俳優、モデル、トランスコミュニティにインスピレーションを与え、その道を切り開く提唱者

● Javon Walton(@onwardwanna): 俳優、ボクサー、世界チャンピオンを目指す

● Bethann Hardison(@bethannhardison):提唱者でありブランドコンサルタント。元モデル兼エージェントであり、40年以上もの間、多様性を強く支持して後世に道を開いた存在

● Joy Oladokun(@joyoladokun):有色人種のクィアとしてのアイデンティティに影響を受けた音楽を制作するアメリカのシンガーソングライター

● Yahdon Israel(@yahdon):書籍愛好家、編集者、作家、教育者、父親、「Literary Swag Book Club」創設者

● Emily May Jampel(@emilymayjampel): 映画監督、キュレーター、女優。ストーリーテリングやクリエイティブなコラボレーションを通じて、これまで語られてこなかったストーリー、新たな視点、多様性の表現を支持する

● Malik Tate (@yoo_malik):The Brooklyn Circusのオペレーションズマネージャー

● Alpha Diallo – Brotherhood Sister Solの解放プログラムの青少年オーガナイザーで、ニューヨークの公立学校全体における生徒のメンタルヘルスサポートを提唱



The Brooklyn CircusとGapは、親愛なる友人にしてアイコンであったStephen “tWitch” Boss(スティーブン・トゥイッチ・ボス)の死をともに悲しみ、追悼します。彼はウィジ・テオドールと友人関係にあったことから、長い間BKcコミュニティやウィジの取り組み、今回のキャンペーンの核となる要素を支持していました。



「スティーブンと私は、このキャンペーンで撮影された写真を初めて一緒に見たとき、2人とも涙が出ました。スティーブンは、この写真が彼の本質を的確に捉えていたことにとても感動し、写真を世界中の人に見てもらえるのを本当に楽しみにしていました」と彼の妻、Allison Holker Boss(アリソン・ホーカー・ボス)は語り、「スティーブンが周囲の人々にもたらした希望と喜びへのオマージュとして、これらの画像を共有することで彼の人生に敬意を表します」と続けました。



スティーブンに敬意を表し、GapはVibrant Emotional Healthへ寄付をすることで、988 Lifeline(全米自殺防止ライフライン)を支援しています。Vibrant社は988 Lifelineを運営し、全米の危機的状況にある人や精神的苦痛を感じている人に24時間365日、無料で秘密厳守の精神的サポートやカウンセリングを提供しています。



Gap × The Brooklyn Circusキャンペーンは、1月31日よりデジタルメディア、屋外広告やGapブランドの各チャネル、BKcブランドの各チャネル、およびブルックリンのBKcフラグシップストアで公開されます。本キャンペーンは、@gapや@thebkcircusでご覧いただけます。



日本展開店舗(★はキッズ商品販売店舗)

Gapフラッグシップ銀座 ★

Gap新宿フラッグス店 ★

Gap上野マルイ店

Gapラゾーナ川崎店 ★

Gap池袋東武店 ★

Gapグランツリー武蔵小杉店

Gapららぽーと海老名店

GapららぽーとTOKYO-BAY店 ★

Gapイオンレイクタウン店

Gapららぽーと富士見店

Gap心斎橋店 ★

Gapイオンモールナゴヤドーム前店

Gap神戸ハーバーランドumie店 ★

Gap Outlet仙台泉プレミアム・アウトレット店 ★

Gap Outlet 三井アウトレットパーク木更津店 ★

Gap Outlet 御殿場プレミアム・アウトレット店 ★

Gap Outlet りんくうプレミアム・アウトレット店 ★

Gap Outletグランベリーパーク店

Gap Outlet 軽井沢・プリンスショッピングプラザ店 ★

Gap Outlet 三井アウトレットパークジャズドリーム長島店



Gap公式オンラインストア特設ページ

https://www.gap.co.jp/gap/featured/gap-icons-x-the-brooklyn-circus-3016007



Gapについて@gapと@gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。 Gapではウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Homeといったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。 Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athletaを傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。さらに詳しい情報はwww.gapinc.comにアクセスしてください。



THE BROOKLYN CIRCUSについて @thebkcircus

The Brooklyn Circusのクリエイティブディレクター、Ouigi Theodoreは独自のスタイルを生み出し、ニューヨークのファッション評論家のみならず、ヨーロッパ、南アフリカ、日本、韓国、イギリスにまで及ぶ広い地域でストリート系ファッションのファンからも高い評価を得ています。また、誰もが知る著名人となり、最先端のトレンドを追う広告代理店やマーケティング会社に向けたトレンド予測者としての地位を確立しています。これまでに彼はHennessy/LVMH、Sean John Vote or Die、トヨタ自動車、カシオG-Shock、アメリカン・エキスプレス、PF Flyers、Liberty Fairs、ENVSN FEST、ニューバランス、リーボック、Deutsch Advertising、Sennheiser Audio等のキャンペーンのコンサルティングを行いました。アメリカで最大級の影響力を持つリテールコンセプトであるThe Brooklyn Circusの創業者として、OuigiはThe Brooklyn Circus/BKcの視点と「スタイル+キャラクター100年計画」を広く伝えるために広範囲にわたる活動を展開しています。直近では、The Brooklyn CircusはMacy’s、Jack Daniels、Todd Snyderとのコラボレーションを行っています。



