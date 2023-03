[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)︎とFred Perryの2度目のコラボレーションとして、

4つのアイテムからなる新作コレクションが登場します。



今回は「Fred Perry」のシグネチャーであるポロシャツやトラックジャケットに、BAPE(R)︎の代名詞ともいえる「BAPE(R)︎ CAMO」をデザインに取り入れ、英国のカウンターカルチャーと日本のストリートカルチャー、両ブランドのDNAを落とし込んだラインアップになっています。





「Fred Perry」のクラシックなモデルであるティップラインの入ったポロシャツをベースに、フロントパネルには「COLOR CAMO」、バックには刺繍であしらわれたタイポグラフィーを配し、「A BATHING APE(R)」らしく再構築されています。







さらに、プルオーバータイプのフーディや、左右で柄を切り替えたデザインのジップアップフーディ、袖に両ブランドのトラックテープがデザインされたトラックジャケットなど、「BAPE(R)︎」と「Fred Perry」のコラボレーションとしてふさわしい、両ブランドのバックグラウンドを昇華したアイテムを揃えました。

また、今回のルックはロンドンと東京、それぞれの夜のストリートで撮り下ろし、

本コレクションの世界観を体現しました。

日英のカルチャーがミックスされた新作コレクションは、

2023年3月18日(土)よりBAPEXCLUSIVE™ 青山店、COMME des GARÇONS 大阪店、

Dover Streeet Market銀座店およびBAPE.COM WEB STOREにて限定発売。





BAPE(R) X FRED PERRY COLOR CAMO POLO

COLOR: BLACK, PURPLE

¥22,000- (税込)





BAPE(R) X FRED PERRY COLOR CAMO ZIP HOODIE

COLOR: BLACK

¥36,300- (税込)





BAPE(R) X FRED PERRY COLOR CAMO PULLOVER HOODIE

COLOR: PURPLE

¥33,000- (税込)





BAPE(R) X FRED PERRY COLOR CAMO TRACK JACKET

COLOR: BLACK

¥36,300- (税込)



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/fredperry



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE™ AOYAMA

Tel: 03-3407-2145



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel: 03-5410-6310株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-08:45)