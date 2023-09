[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝、以下「当社」)は9/21(木)16時より、株式会社Bizibl Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役:花谷燿平)が主催する「ウェビナーなんでも相談会~この会社はなぜ成果を出せているのか?~」に登壇いたします。







セミナー概要





「ウェビナーの成果が出ない...」「けど、社内に相談する相手もいない...」

このような状態のウェビナーご担当者の方は、多いのではないでしょうか?

実際に、社内でウェビナー担当者が複数いることは稀で、施策の相談をする機会も少ない傾向にあります。



そこで今回、ウェビナーなんでも相談会と題して、実際に自社でウェビナーマーケティングを行っている担当者4名が登壇し、参加者の皆様からお寄せいただいたご質問に回答いたします。







登壇者について





大友 拓海 氏

株式会社hacomono

マーケ企画部







新卒では大手証券会社にて資産運用のコンサルティング営業に従事。その後、営業支援システム企業にてマーケティングやインサイドセールスを経て、2022年よりhacomonoに入社。マーケティングに所属してウェビナーの戦略立案から登壇まで実施。新規開業や集客、ファイナンスに関する人気コンテンツを数多く手がける。



菊池 貴行

株式会社ベーシック

マーケティング部







金融機関、メディア運営会社を経て、2018年より株式会社ベーシックへ入社。ferret Oneカスタマーサクセス部にてオンボーディングチーム立ち上げメンバーとして活躍し、顧客のBtoBマーケティングの立ち上げ支援を行い、累計担当社数は120社以上。幅広い業界の企業に対し、戦略設計や施策設計などのマーケティング支援を行う。マーケ支援経験をもとに、現在はマーケティング部にてウェビナー企画登壇を行う。



轟 拓哉 氏

株式会社才流

コンテンツ部門 イベントマーケティング責任者







MAベンダーにてコンテンツマーケティングチームの立ち上げ。オウンドメディアやウェビナー、メールマーケティングといったリード獲得~リードクオリフィケーションまでの施策を管掌。才流ではイベントマーケティング責任者として、ウェビナー施策の立ち上げや推進を担う。ウェビナー実施経験200回以上。



堅田 遼 氏

株式会社Bizibl Technologies

執行役員 COO







京都大学経済学部を卒業後、不動産業界特化SaaSいえらぶGROUPに営業として新卒入社。 大阪支社の新規営業チーム責任者を務めたのち、株式会社Bizibl Technologiesに営業責任者としてジョイン。 ウェビナーマーケティングによる顧客接点創出を支援する『Bizibl』を展開中。 自身もウェビナーを月に30回以上配信。MarkeZineにてウェビナーについてのコラムも連携。



■セミナーページURL

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sepVAmFKEs1Z?fbclid=IwAR0V4sZ_i9c8CQMpDoCABvjF1oNyOTVX4MGlxnBcvsox6wpIahx7w_keF6s



■お問い合わせ先

株式会社Bizibl Technologies

https://form.run/@bizibl-tv-inquiry



