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印象的なセリフがアクスタに！『にじよん あにめーしょん』「セ…

印象的なセリフがアクスタに！『にじよん あにめーしょん』「セリフアクリルスタンド」12種が登場！【株式会社コスパ】

［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『にじよん あにめーしょん』より新グッズを発表した。



『にじよん あにめーしょん』より、
メンバーの印象的なセリフのアクリルスタンドが二次元コスパから登場。


これらは2023年6月17日（土）～8月16日（水）〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉、2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉にて先行販売いたします。



■コツコツ系スクールアイドル 上原歩夢 セリフアクリルスタンド
■かわいいの天才「かすみ師匠」 セリフアクリルスタンド
■応援してくれる 桜坂 しずく セリフアクリルスタンド
■都会で暮らす かっこいい 朝香 果林 セリフアクリルスタンド
■宮下 愛の『Chu！』セリフアクリルスタンド
■おやすみ中の近江彼方 セリフアクリルスタンド
■大好きが溢れちゃう優木 せつ菜 セリフアクリルスタンド
■エマ・ヴェルデの「100那由多」 セリフアクリルスタンド
■勝利した天王寺璃奈 セリフアクリルスタンド
■生徒会長 三船栞子 セリフアクリルスタンド
■ミア・テイラー 14歳 セリフアクリルスタンド
■鐘 嵐珠の「太好了」 セリフアクリルスタンド

先行販売：2023年6月17日（土）～8月16日（水）〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉、2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉
※〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉では2023年7月上旬からの販売になります。
一般販売：2023年9月上旬
サイズ：（本体）14cm×10cm以内、（台座）5cm×5cm以内　※商品によって異なります
価格：各1,650円（税込）

【基本予約受付期間】～2023年7月2日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。


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(C) プロジェクトラブライブ！にじよん あにめーしょん
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■関連リンク
・『にじよん あにめーしょん』先行販売情報
https://nijigencospa.com/event/id/23835
・『にじよん あにめーしょん』関連商品
https://nijigencospa.com/itemlist/id/03278/mode/title
・COSPA（株式会社コスパ）公式Twitter：@cospa_inc
https://twitter.com/cospa_inc

発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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