［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『にじよん あにめーしょん』より新グッズを発表した。







『にじよん あにめーしょん』より、

メンバーの印象的なセリフのアクリルスタンドが二次元コスパから登場。





これらは2023年6月17日（土）～8月16日（水）〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉、2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉にて先行販売いたします。







■コツコツ系スクールアイドル 上原歩夢 セリフアクリルスタンド

■かわいいの天才「かすみ師匠」 セリフアクリルスタンド

■応援してくれる 桜坂 しずく セリフアクリルスタンド

■都会で暮らす かっこいい 朝香 果林 セリフアクリルスタンド

■宮下 愛の『Chu！』セリフアクリルスタンド

■おやすみ中の近江彼方 セリフアクリルスタンド

■大好きが溢れちゃう優木 せつ菜 セリフアクリルスタンド

■エマ・ヴェルデの「100那由多」 セリフアクリルスタンド

■勝利した天王寺璃奈 セリフアクリルスタンド

■生徒会長 三船栞子 セリフアクリルスタンド

■ミア・テイラー 14歳 セリフアクリルスタンド

■鐘 嵐珠の「太好了」 セリフアクリルスタンド



先行販売：2023年6月17日（土）～8月16日（水）〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉、2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉

※〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉では2023年7月上旬からの販売になります。

一般販売：2023年9月上旬

サイズ：（本体）14cm×10cm以内、（台座）5cm×5cm以内 ※商品によって異なります

価格：各1,650円（税込）



【基本予約受付期間】～2023年7月2日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





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(C) プロジェクトラブライブ！にじよん あにめーしょん

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■関連リンク

・『にじよん あにめーしょん』先行販売情報

┗ https://nijigencospa.com/event/id/23835

・『にじよん あにめーしょん』関連商品

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/03278/mode/title

・COSPA（株式会社コスパ）公式Twitter：@cospa_inc

┗ https://twitter.com/cospa_inc



発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）