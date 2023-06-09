印象的なセリフがアクスタに！『にじよん あにめーしょん』「セ…
［コスパグループ株式会社］
公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『にじよん あにめーしょん』より新グッズを発表した。
『にじよん あにめーしょん』より、
メンバーの印象的なセリフのアクリルスタンドが二次元コスパから登場。
これらは2023年6月17日（土）～8月16日（水）〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉、2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉にて先行販売いたします。
■コツコツ系スクールアイドル 上原歩夢 セリフアクリルスタンド
■かわいいの天才「かすみ師匠」 セリフアクリルスタンド
■応援してくれる 桜坂 しずく セリフアクリルスタンド
■都会で暮らす かっこいい 朝香 果林 セリフアクリルスタンド
■宮下 愛の『Chu！』セリフアクリルスタンド
■おやすみ中の近江彼方 セリフアクリルスタンド
■大好きが溢れちゃう優木 せつ菜 セリフアクリルスタンド
■エマ・ヴェルデの「100那由多」 セリフアクリルスタンド
■勝利した天王寺璃奈 セリフアクリルスタンド
■生徒会長 三船栞子 セリフアクリルスタンド
■ミア・テイラー 14歳 セリフアクリルスタンド
■鐘 嵐珠の「太好了」 セリフアクリルスタンド
先行販売：2023年6月17日（土）～8月16日（水）〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉、2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉
※〈「ラブライブ！シリーズ」×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ〉では2023年7月上旬からの販売になります。
一般販売：2023年9月上旬
サイズ：（本体）14cm×10cm以内、（台座）5cm×5cm以内 ※商品によって異なります
価格：各1,650円（税込）
【基本予約受付期間】～2023年7月2日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
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(C) プロジェクトラブライブ！にじよん あにめーしょん
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■関連リンク
・『にじよん あにめーしょん』先行販売情報
┗ https://nijigencospa.com/event/id/23835
・『にじよん あにめーしょん』関連商品
┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/03278/mode/title
・COSPA（株式会社コスパ）公式Twitter：@cospa_inc
┗ https://twitter.com/cospa_inc
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）
データ提供
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