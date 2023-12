[JR西日本ホテルズ]

~唯一無二の「食」を軸にしたホテルの魅力づくり、ファンづくりに挑む~



株式会社ジェイアール西日本ホテル開発(京都市下京区、社長 伊勢 正文)は、2024年夏開業予定のJR西日本ホテルズの新ブランドホテル「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」(「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」以下「大阪ステーションホテル」)の総支配人に佐藤 伸二(さとう しんじ)、総料理長に松森 康記(まつもり やすのり)が着任したことをお知らせいたします。





料理人出身の経歴を持つ佐藤は、これまでホテルグランヴィア大阪の総料理長、ホテルグランヴィア京都の総料理長、さらに総支配人を歴任。常に「食」を軸としたホテルの魅力づくり、ファンづくりに取り組み、ホテルの成長とともに、シェフの育成にも尽力してまいりました。佐藤の元、シェフとしての経験を積み、海外研修で渡仏し研鑽を重ねた松森と、開業に向け情熱を注ぐホテリエとともに、すべての空間において、ここでしか得られない上質な施設とサービス、そして美味しい体験を追求し、皆様をお迎えいたします。



【佐藤 伸二(さとう しんじ)略歴】

1991年 ホテルグランヴィア大阪入社

1996年 ホテルグランヴィア大阪 総料理長就任

2004年 ホテルグランヴィア京都 総料理長就任

2015年 JR西日本ホテルズ 総料理長就任

2018年 同兼 ホテルヴィスキオ京都 開業準備室長就任

2019年 ホテルグランヴィア京都 総支配人就任

2023年 THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection GM(総支配人)就任



【主な受賞歴等】

・フランス共和国農事功労章シュヴァリエ受章

・大阪府技能顕功章受章

・一般社団法人全日本司厨士協会京都府本部 名誉会長

・一般社団法人日本エスコフィエ協会 副会長



【開業に向けた想い】

かつて初代大阪駅があったこの地に誕生する「大阪ステーションホテル」の総支配人に着任したことを、大変嬉しく思います。西日本エリアの新たな観光拠点であり、地域に根差すホテルとして、これまでの料理人・サービスの経験を活かし、この土地の歴史や文化を現代・未来へと継承するべく、「停滞する王道ではなく、進化する王道」を目指して、スタッフ一同、開業に向けて邁進してまいります。





【松森 康記(まつもり やすのり)略歴】

1997年 ホテルグランヴィア京都入社

2014年 スカイラウンジ「サザンコート」 料理長就任

2016年 リストランテ「ラ・リサータ」 料理長就任

2017年 ビュー&ダイニング「コトシエール」 料理長就任

2019年 海外研修制度に選出され渡仏。ミシュラン2つ星と3つ星のレストランで勤務

2020年 鉄板焼「五山望」 料理長就任

2021年 宴会洋食統括料理長 就任

2023年 THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 総料理長就任



【取得資格】

・J.S.A.ソムリエ

・J.S.A.SAKE DIPLOMA

・1級レストランサービス技能士



【主な受賞歴】

・2013年 JRホテルグループ料理コンクール 3位

・2015年 第16回メートル・キュイジニエ・ド・フランス"ジャン・シリンジャー杯" セミファイナリスト

・2016年 JRホテルグループ料理コンクール 優勝



【開業に向けた想い】

日本、特に西日本にはすばらしい食材が沢山あります。そのすばらしい食材を、私たち料理人が美味しい料理に変化させ、大阪ステーションホテルならではの空間とサービスにより「ここでしか味わえない、今までに無い新しい体験」をお約束します。



THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 概要









■所在地 :大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号

■面積 :約36,500平方メートル (ホテル)

■客室数 :418室(客室フロア30階~38階)

■客室面積:40平方メートル (標準客室)

■付帯施設:宴会場(7階)、フロント・ロビー・レストラン(29階)、フィットネスジム(30階)など

■アクセス:JR大阪駅西口改札直結







【JR西日本ホテルズについて】





JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、近畿圏を中心に、現在4ブランド、11ホテル(3620室)を展開するホテルグループです。「上質な旅の基点」として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了するフルサービス型のホテルグランヴィア、「スマートな旅の基点」として、京都、大阪、尼崎など駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する宿泊主体型のホテルヴィスキオ、価値ある出会いが行き交うコミュニティ型の梅小路ポテル京都、そして、創業1909年、時空(とき)を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する奈良ホテルなど、多彩なブランドを展開しています。「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅の魅力や人々のつながりを創り続けます。



【マリオット・インターナショナルについて】





マリオット・インターナショナル(NASDAQ:MAR)は、アメリカ合衆国メリーランド州のベセスダに本社を置き、139の国と地域で30以上の主要ブランド、約8,700の施設を有しています。マリオットは、世界中でホテルの運営およびフランチャイズやリゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。また、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。最新の会社のニュースは、www.marriottnewscenter.comより, Facebook、XやInstagramでも情報発信しています。



【オートグラフ コレクション ホテルについて】





オートグラフ コレクションは、50以上の国と地域の中でも最も魅力的な場所に佇む290軒以上の独立系ホテルそれぞれが持つ個性を尊重し、オリジナリティを提唱しています。どのホテルも、はっきりとしたビジョン、精神、そして個性的で特別な“唯一無二”のホテルを形作るストーリーにインスパイアされた、情熱に満ちたホテルとなっています。オートグラフ コレクション ホテルは、その土地ならではのクラフトや、独自の視点で作り上げられるデザインとホスピタリティによって厳選され、生涯忘れられない思い出を刻む豊かでイマーシブなひとときを提供します。詳しくは、https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。また、Instagram、X、Facebookで、#ExactlyLikeNothingElse(唯一無二)な瞬間の数々を検索してみてください。また、オートグラフ コレクションは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバルな旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments(TM)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.miをご覧ください。



