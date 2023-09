[株式会社 秋田書店]

株式会社秋田書店(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:樋口茂)は、発行している漫画誌『別冊少年チャンピオン』(編集長:松山英生)9月12日(火)発売の10月号にて表紙&巻頭カラーに新連載『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』を掲載し、付録では『魔入りました!入間くん』&『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』描き下ろしクリアファイル2種が登場することをお知らせいたします。













「マフィアになった入間たちが主人公!?」

9月12日(火)発売「別冊少年チャンピオン」10月号の表紙&巻頭カラーは、累計1300万部突破の超人気作品『魔入りました!入間くん』の新スピンオフ『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』(漫画:hiro者 原案:西修)が超巨弾66Pで開幕!!

さらに、西修&hiro者がそれぞれ熱筆!!『魔入りました!入間くん』&『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』描き下ろしクリアファイル2種が付録に!! 対になるイラストを使用した、別チャン限定のアイテムを手に入れよう!!

そして、「月刊プリンセス」の大人気アンソロジーシリーズ『放課後の!入間くん』が読み切り出張掲載!『円環のラパン』で話題の新進気鋭作家である真田しろが入間くんとオペラの日常を紡ぎます。

より広がって盛り上がっていく、入間くんワールドを見逃すな!!

その他、おねショタの秋!! ごゆるり地獄漫遊ギャグ『カンダタおねえさんの地獄スローライフ』や、背徳の秋!! 変態アオハル物語『ナメ。』のカラー掲載。

さらに、TVアニメ絶賛放送中の『AIの遺電子』より 山田胡瓜×Aile The Shotaのスペシャル対談や、完結までラスト2話の大ヒット異能力バトル『ダーウィンズゲーム』が大増ページで掲載など盛り沢山の内容です。



●別チャン限定描き下ろしクリアファイル









【商品概要】





媒体:「別冊少年チャンピオン」10月号

表紙・巻頭カラー:『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』(漫画:hiro者 原案:西修)

付録:『魔入りました!入間くん』&『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』描き下ろしクリアファイル2種

発売:2023年9月12日 (火)

特別定価:780円(10%税込)

発行:株式会社秋田書店

https://www.akitashoten.co.jp/b-champion



【会社概要】





商号:株式会社秋田書店

代表者:代表取締役社長 樋口茂

所在地:〒102-8101 東京都千代田区飯田橋2-10-8

創立:1948年8月10日

事業内容:雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数:約140名



