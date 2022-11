[株式会社MTG]

美声メソッド専用GETTAも同時発売



株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松下剛)の美容ブランド『PAO』は株式会社GETTA (本社:京都府京都市、代表取締役社長:島田和明:、以下GETTA)が運営する一本歯下駄ブランド『GETTA』とのコラボレーションにより、10日間でハリのあるクリアな声に近づく“美声メソッド”を発表いたします。







フェイシャルフィットネス パオは、たるみ、しわ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという視点から、

大学、美容機関と研究を重ね、開発された美容機器です。



ニューノーマルな毎日で外出やイベントが減りつつある毎日でも、表情筋を鍛えることで、ステキな笑顔にあふれるイキイキとした日々を過ごして欲しいという想いから表情筋研究の可能性を模索する中、履くだけで体幹を鍛えられるGETTAと出会い、表情筋×体幹トレーニングを組み合わせた新メソッド開発がスタートいたしました。GETTAは体幹を鍛えるスポーツ用品として一流アスリートのトレーニングにも使用されていますが、その一方で「体幹を鍛えることで姿勢が整い声が出しやすくなった」とボイストレーニング用品としても注目を集めています。そのような背景から、GETTAの体幹トレーニング×PAOの表情筋トレーニングの組み合わせで、ハリのあるクリアな美声を叶える“美声メソッド”が完成しました。



また、今回のコラボにあたり、誰もが簡単に美声メソッドを取り入れられるよう“美声トレーニングモデル”「GETTA SOUND」も発売。



実際に、PAO×GETTAを使った“美声メソッド”を10日間行った検証実験では、使用前には10%だった「自分の歌声に対する満足度」はトレーニング後には80%に上昇、ボイストレーナーによる評価においても評価した全項目(「声量」「声の響き(共鳴)」「声の出しやすさ」「音域の広さ」「音程」)すべてで改善がみられ、自慢できる歌声に近づくことが実証できています。



行動制限も緩和された昨今、PAO×GETTAの“美声トレーニング”で叶える自慢の歌声でイキイキと毎日を楽しみましょう。



今後も、“顔の筋肉を鍛える”文化の推進を通じて、笑顔溢れる輝く社会づくりへの貢献を目指してまいります。





PAO × GETTA 美声メソッド概要



PAO × GETTA ×ボイストレーニングを組み合わせたトレーニングを行うことで、ハリのあるクリアな声を叶えるオリジナルメソッドです。



【美声メソッド 3つのSTEP】



STEP1. PAOトレーニング(表情筋トレーニング) 1分



トレーニング動画はこちら









PAOによる表情筋トレーニングを1回30秒×2セット、

もしくは1分1セット行います。



STEP2. SOUNDトレーニング(体幹トレーニング) 5分以上



SOUNDは履くだけで自然と姿勢が安定する下駄です。SOUNDを履いて「足踏み」、「歩行」、「椅子に座る」、「スクワット」などの日常生活の動作に取り入れることで、自然と声が出しやすい姿勢を獲得することができます。

トレーニング動画はこちら







STEP3.ボイストレーニング 15分



ボイストレーニング方法

【Do Mi So Do So Mi Do(ドミソドソミド)】の1オクターブ音階をAH(アー)の声で歌ってください。地声に近いDO(ド)から始めて、一音ずつ昇っていくパターンと、一音ずつ下がっていくパターンの両方を試し、自分の限界の高音と低音の声を確認するように練習します。トレーニングを続けることで、高音と低音の声の変化を実感できるようになります。



https://www.voicetrainers.jp/voicetools/





PAO × GETTA 美声メソッド検証結果



【結果】

1.ボイストレーナーによる評価では、発声の評価項目すべてで改善がみられ、「共鳴」においては全員、音域の広さ、声の出しやすさにおいては10人中9人の改善が確認できた。

2.事前事後に行った被験者アンケートでは、トレーニング前10%だった歌声への満足度がトレーニング後には80%に上昇した。(10人中7人が自身の歌声に対する満足度が上がった)



試験1.ボイストレーナー官能評価

ボイストレーナーによる評価では、発声の評価項目すべてで改善がみられ、「共鳴」においては全員、音域の広さ、声の出しやすさにおいては10人中9人の改善が確認できた。







試験2.被験者アンケート

トレーニング前は10%だった歌声への満足度がトレーニング後には80%に上昇した。















PAO × GETTA 美声メソッド検証結果



【試験方法】

PAOトータル1分+GETTA5分以上+発声練習15分を1セットとし、10日間のトレーニングを行った。使用前後に本人の発声についてアンケートを行った。また、使用前後の発声をボイストレーナーによって評価する。



【被験者】

24歳~59歳の日本人男女10名 【評価者】ボイストレーナー5名



【試験方法】

毎日「PAOトータル1分+GETTA5分以上+発声練習15分」のトレーニングを1セットとし、10日間トレーニングを行った。使用前後の発声をボイストレーナーによって評価し、さらにその録音を音響分析した。

また、トレーニング前後で被験者アンケートも行い、歌声の満足度を調査した。



【評価方法】

被験者が指定の音階(AH 1オクターブスケール 【 Do Mi So DO So Mi Do】)を歌い、ボイストレーナーが発生の各評価項目に対して、5段階の評価を行う。2名のボイストレーナーはリアルタイムに、3名は録音サンプルを聞

いて評価する。使用後評価は、先に【PAO1分+GETTA5分+発声練習15分】のトレーニングを行ってから評価する。



【試験実施施設及び組織】

VT Artist DevelopmentWAVEスタジオ 東京都品川区上大崎3丁目3-5 WAVEビルディング3階

官能評価試験:VT Artist Development(桜田ヒロキ氏主導)

音響分析:有限会社日本音響研究所





GETTA“美声トレーニング”モデル 商品概要







製品名:GETTA SOUND(ゲッタ サウンド)

価格:¥19,800(税込)

販路:GETTA公式オンラインショップ

https://shop.getta.jp/?pid=171125176



SOUNDは姿勢を整え声を出すために必要な要素を取り入れた特別な下駄です。人は立っているだけで重心の位置が絶えず変化しています。





この一本歯下駄SOUNDは移り変わりやすい重心を無意識で常に一定に保つ事ができます。なぜなら、前方や後方に重心が移るとすぐに歯が不安定になって知らせてくれるからです。また、歯が地面を捉えると自然と身体を支えてくれるため、上手に立てると肩の力が抜けて声を出すのに最適な姿勢をとることができます。



GETTAがお勧めする座ったままでも行える様々な体操は、デスクワークで凝り固まった身体を解きほぐす強い味方となり、立って良い姿勢を取ることで獲得する響きのある声と音域が広がる体験は、皆さんの生活を彩る一部となってくれるでしょう。









足の先から頭のてっぺんまで空気を震わせ振動させることでクリアでハリのある地声を強く出し、身体中にサウンドを響き渡らせてください。





PAOについて







たるみ、しわ、ほうれい線に“表情筋を鍛える”という視点から、大学、美容機関と研究を重ね開発された独自のトレーニングアイテムです。お好きな時に、お好きな場所で、1回30秒1日2回。バーをくわえて振るだけの簡単な運動で顔の筋肉にアプローチします。

「顔の筋肉を鍛える文化を創る」ことをブランドミッションに、大学・医療機関と共に基礎研究を積み重ね学会発表を実施し、「FACIAL FITNESS PAO」による継続した表情筋トレーニングがもたらす具体的な改善効果を医学誌『先端医療と健康美容 vol.02』(2015年11月30日発行)にて論文発表するなど、その有効性を専門的な視点からも検証を重ね続けております。



<PAO公式通販サイト>

https://www.mtgec.jp/shop/pages/paoxgetta2022.aspx





株式会社MTGについて



MTGは事業ビジョンに”VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しく生き生きとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。



<MTGコーポレートサイト>

https://www.mtg.gr.jp/





株式会社GETTAについて







一本歯下駄は主に、体幹を鍛えるものとして認知されてきておりますが弊社が独自に開発した一本歯下駄は、もはや体幹を鍛えるだけではなく一本歯下駄=『未来の可能性を引き出すもの』と定義しております。



履物屋さんが創る昔ながらの一本歯下駄ではなく、プロアスリート、大学機関などで共に研究を重ねエビデンスを取得しプロダクトごとに綿密に計算され大きなビジョンを持った、まさに時代をリードする『未来の履き物』と位置づけしております。



「子供達の未来」「まちづり」「教育」「スポーツ」「音楽」その他様々な事業領域で普及していき『人生100年時代に備える身体創り』を軸に、弊社商品を通じて長寿化している現代社会の中で世界中の多くの人に健康的で楽しく過ごせる身体を維持していただき下駄を通じて『自然文化との一体化』も感じていただけると幸いです。



<GETTA公サイト>

https://getta-vl.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-18:16)