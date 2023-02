[JMRI]



報道機関各位

2023年2月6日

日本マネジメント総合研究所合同会社



この度の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)禍中の苦境をはじめ、各種感染症・台風/豪雨災害・各種震災など各地の災害や戦禍等で、国籍等に関わらず感染・被災・苦境に直面された方々と復興者や平和維持活動の皆様・世界各地の医療機関関係各位ならびに各種関係各位のご安全と1日も早い実りあるご快癒・復旧復興・和平等と共に、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。



日本時間2023年2月6日(月)AM10時17分(世界標準時刻では1時17分)に、トルコの東アナトリア断層付近でM7.8の甚大な被害を生じさせている地震発生に際し、各地各位のご安全をお祈り・お見舞い申し上げます。



通常は、被害状況などの把握や各種体制が整った後に、日本などでは赤十字社が、イスラム圏などでは赤新月社などが、復旧復興への寄付窓口を開設し寄付受け入れを待つ運びとなるかと思われます。



ただ、クレジットカードのキャッシュレスなら自動的に寄付受付処理がなされるものと思われますし、少しでも早く寄付をお届けできればと、緊急にトルコ赤新月社のウェブサイトより下記の通り、弊社理事長の戸村智憲の私財より本件災害支援の寄付を実施致しました。



場合によっては、多忙・混乱の中にある状況下では、ボランティアや銀行振込での寄付などもしばらく見合わせるべきかもしれませんので、ご批判がございます際は甘んじて承ります。



また、本リリースをご覧になった方々がいらっしゃいましたら、必ず各自の自己責任・自己負担などにて、ご判断頂けますようお願い致します。



【今回の緊急寄付(トルコM7.8地震)について】



・寄付先: トルコ赤新月社さま (日本でいう赤十字社さまと同様のご活動の社会貢献団体さま)



・寄付ページ: https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/43/general-donation (同社さまのページにて右上の言語指定を英語(EN)にて対応致しました。)



・寄付証跡: https://www.jmri.co.jp/Turkey.Earthquake.M7.8.2023.Feb.6.Donation.TurkishRedCrescentSociety.TomonoriTomura.JMRI-LLC.pdf および寄付受付完了のページ表示の下記画像。





・寄付者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲



<当方で行った寄付方法(あくまでも当方の例であり本リリースは自己責任でのご判断をお願い致します)>

トルコ赤新月社ウェブサイトより、赤地に白色文字(右上の言語表示)にてEN(英語表示)を選択し、「General Donation」のページより、クレジットカード決済にて寄付を実施。

右側の寄付入力フォームのエリアにて、「Donation Amount」に寄付額(「Currency」にてUSドルを選択しました)、「I want to make regular donations to this project.」などのチェックや記載は入れず、「DONOR INFORMATION」のエリアで「Without Sign In」のタブをクリックして、「Name」にローマ字で名前、「Surname」にローマ字で姓を入力し、「GSM」と「Turkish ID No」は空欄のまま、「E-Mail」を入力して、匿名希望の場合は「I do not want my information to appear.」にチェックを入れて、下部にて寄付通貨と寄付金額を確認して「I have read the text of Privacy and Data Security Policy」にチェックを入れて、「Donate」ボタンを押し、移行先ページにてクレジットカード情報を入力して決済処理して、寄付を行いました。



<日本赤十字社さまウェブサイトでの「世界の赤十字社」ページにて「トルコ赤新月社」記載ありのページ>

日本赤十字社さまウェブサイトのページ: https://www.jrc.or.jp/about/naritachi/world/



<本件・本リリースに関するクレームについて>

本件・本リリースに関するクレームにつきましては、下記の指定ウェブフォームに、「2023年2月6日トルコ地震の緊急寄付に関するクレーム」と本文に明記にて、ご連絡先情報と実名をご記載頂きましたクレームのみ承ります。(クレームや各種情報発信などで当方の各種業務支障などにあたる際は、大変恐縮ながら、弊社顧問弁護士または司法手続き等に沿って、刑事・民事とも対応する場合がごさいますことを、心苦しく存じますが予めご了承下さいませ。)

・本件のクレームをお寄せ頂く際の弊社指定ウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html

なお、本件・本リリースに沿って各自でご対応なさる際に、当方は何らの保証をするものではありませんし、損害賠償に応じるべきものでもございませんことを、予め悪しからずご了承下さいませ。



以上でございます。



本リリースに関するお問い合わせ先:

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:DX推進での音声自動応答システムとオペレータでの電話番号)

FAX:03-6800-3090

メール: info@jmri.co.jp

ウェブ: https://www.jmri.co.jp/

お仕事のご依頼・取材ご依頼・執筆ご依頼など: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

一般的なお問合せ: https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、基本的に上記ウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場合は、架電ご連絡での対応も承っております。



