ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」を運営する株式会社Cake.jp(本社:東京都新宿区、代表取締役:高橋 優貴)は、スイーツのサブスクリプションサービス「Sweecho(スイーチョ)」を2023年2月17日(金)より開始いたします。





スイーツサブスク「Sweecho」

URL:https://subscription.cake.jp/



当社が行った『サブスクリプションサービスに関する意識調査』によると、‟毎月異なるテーマで、色々なお店のスイーツが食べ比べできるセットを利用してみたい”と回答した方が89%と非常に多く、これまでご自身では見つけられなかった、出会うことのできなかった新たなスイーツとの出会いを求めている方が多くいることが分かりました。





そこで、このサブスクリプションサービス「Sweecho」は、『おいしいをちょっとずつ』をコンセプトに、国内外の人気ブランドのスイーツが食べ比べできる詰め合わせを、毎月お客様のもとにお送りするサービスとしてスタートすることといたしました。ケーキ・スイーツ専門通販サイトとして、全国各地の1,800店舗の和洋菓子店とのつながりや、8,000種類以上の豊富なラインナップがあるCake.jpだからこそお届けできるサービスです。





ミシュラン獲得店、SNSやメディアで話題のブランド、人気のパティスリーなどから厳選した、月替わりのテーマに合わせたスイーツをお届けしてまいります。「Sweecho」でしか味わうことのできない限定スイーツもご用意していきます。



ご自身のご褒美の時間やほっと安らぐティータイムに。

ご友人とのにぎやかな集まりで、どれが好きか食べ比べ。

ご家族や大切な方と過ごす時間に、ちょっとずつ分け合う。





「Sweecho」は、ちょっと幸せな時間を毎月お届けしてまいります。





当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客さまにより多くの幸せな時間をご提供してまいります。







「Sweecho」サービス概要







・サービス名:Sweecho(読み:スイーチョ)

・コンセプト:おいしいをちょっとずつ

・サービス内容:人気ブランドのスイーツ食べ比べセットが届くサブスクリプションサービス

・価格:3,350円(税込)/送料:990円(税込)

・内容:月替わりのテーマに沿ったスイーツ詰め合わせ

・注文方法:webサイトより注文

・お届けまでの流れ:月末までの申込で翌月第四金曜日頃に発送

※月によって変更の可能性もございます。

・URL:https://subscription.cake.jp/

・お届けイメージ:



・参加ブランド(順不同):

Patisserie & Cafe DEL’IMMO

RUNNY CHEESE

AGREVO HEALTH FOODS

DelRey

la maison JOUVAUD

sign.

EMME

AND CAKE

※参加ブランドは今後も増えていく予定です。







お届けテーマ・商品





ミシュラン獲得店、話題のブランド、人気パティスリーなどから、テーマに合わせたスイーツをお届けします。



<初回お届けテーマ「チーズケーキ」>



・【AGREVO HEALTH FOODS】神バナナチーズケーキ by ラチュレ室田拓人

安心安全な国産無農薬バナナのスイーツ専門店アグレボヘルスフーズ。表参道のミシュラン獲得フレンチレストラン「LATURE」オーナーシェフ室田拓人氏監修のチーズケーキを展開。

今回お届けするチーズケーキは、ふくよかな甘みの神バナナと、濃厚なクリームチーズ、サクサク香ばしいクッキー、そして芳醇なラム酒の香りが絶妙なバランスを織り成す、大人の為の贅沢な逸品です。





・【RUNNY CHEESE】I AM CHEESECAKE 1/3カット

チーズスイーツ専門店「RUNNY CHEESE」は、とことんチーズにこだわり、チーズスイーツの可能性を広げるために新しいチーズスイーツへの挑戦をしています。

今回お届けするチーズケーキは、オープン当初からの人気の定番チーズケーキ「I AM CHEESECAKE」。

フランス産のクリームチーズを使用した、ベイクドチーズケーキです。シンプルだからこそ濃厚な風味と口溶けにこだわっています。食べ終わってもまた食べたいと思えるチーズケーキに仕上げております。





・【Patisserie & Cafe DEL’IMMO】ゴロゴロチーズの満足ベイクドケーキ

ショコラティエ/パティシエ江口和明が創る「世界中のショコラと洋菓子を気軽に食べてもらえるお店」デリーモは赤坂で創業。2018年より東京ミッドタウン日比谷に本店を構えています。

今回お届けするチーズケーキは、チーズ感を否が応でも盛り上げてくれる、ゴロゴロと入ったゴーダチーズと、滑らかで口どけのよいクリームチーズとサワークリームのエッセンスがきいたチーズケーキです。チーズ好きには堪らない逸品です。





※2回目以降のお届けは、カヌレやバターサンドをテーマに予定しております。







ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは







2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト『Cake.jp』を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、累計加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/







株式会社Cake.jpについて





会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 59名(パート、アルバイト含む)

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/







