[エステー株式会社]

心地よい空間づくりをサポートする寝室用フレグランス



エステー株式会社は、ワンランク上の上質な香りをお届けする「消臭力 Premium Aroma」シリーズから、心地よい空間づくりをサポートする寝室用フレグランス「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用」とシリーズ初のミストタイプ「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用 ミスト」を9月27日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンターなどで新発売します。

香りはそれぞれ〈ドリーミングラベンダー〉と〈トワイライトローズ〉の2種類をラインナップします。価格はいずれもオープンですが、店頭での実勢価格はどちらも税込み547円前後の見込みです。香りはすべて日本かおり研究所が監修しています。





「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用」



「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用」は、心地よい眠りを支えるDreamScentz(TM)採用(※1)のフレグランスオイルを配合した寝室用の消臭芳香剤です。

ろ紙に配合したナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ悪臭を吸着する消臭剤) が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭します。

内容量は400mLで、香りは約2~3カ月持続します(季節や使用状況により異なります)。

キャップの調節により、香りや効果の強さを調節することができます。



※1 DreamScentz(TM)とは、睡眠に関する研究から生まれたGivaudan社の技術です。



「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用 ミスト」







「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用 ミスト」は、心地よい眠りを支えるDreamScentz(TM)採用のフレグランスオイルを配合したミストタイプの消臭芳香剤です。

内容量は、165mLで、約540回スプレーできます。細かいミストが空間にふわりと広がり、心地よい空間づくりをサポートします。また、薬液がかかった範囲で寝具(布製品)の除菌(※2)も行います。





「寝室用」「寝室用 ミスト」とも〈ドリーミングラベンダー〉は夜の静けさと深い夢の時間を表現し、ラベンダーをベースとした優しく穏やかな香りで、〈トワイライトローズ〉は夕暮れ時の儚さと夢の世界を表現し、ローズをベースとしたやわらかく心地良い香りとなっています。



ドリーミングラベンダー・トワイライトローズを使用した25~49歳の女性のうち、どちらか1つ以上の香りに「購入意向」を示した181人を対象に行った調査では、96%(※3)の方が「おやすみ環境が整った」と回答しました(エステー調査)。





パッケージは幻想的な夜の世界観を表現したデザインで、既存の商品とは異なる価値を訴求します。

それぞれのボトルは、〈ドリーミングラベンダー〉には淡いブルー、〈トワイライトローズ〉には淡いピンクのパールカラーを採用しています。



※2 すべての菌を除菌するわけではありません。空間の除菌はできません。

※3 ドリーミングラベンダー・トワイライトローズそれぞれの香りについて「おやすみ環境の整い度」を6段階で聴取し、「非常に整った」「やや整った」「どちらかといえば整った」いずれかの回答を「整った計」として集計



【開発背景】

昨今では、共働き世帯の増加、スマホ依存による睡眠時間の減少など生活環境の変化によるココロとカラダの不調が社会課題となっています。また、テレワークと出社のハイブリッド勤務が増加し、平日と休日の就寝と起床リズムの乱れにより、昼間の眠気や集中力の低下などの『睡眠時差ボケ』状態の問題も起こっています。

こうした背景より、寝室空間に合わせた香りの設計によって、心地よい空間づくりをサポートする「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用」と「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用 ミスト」を発売します。当社は、これまでの消臭芳香の機能だけでなく、「香り」によるココロとカラダの調和を目指した商品開発を行い、より豊かで充実したライフスタイルに貢献していきたいと考えています。



◆「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用」専用サイト:

https://shoshuriki.st-c.co.jp/pasleep.html



【製品情報】

・製品名:消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用

・価格:オープン/店頭実勢価格:税込547円前後

・発売日:2023年9月27日

・ルート:全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンターなど

・内容量:400mL

・成分:無機系消臭剤・香料・ 界面活性剤(非イオン・陰イオン)

・初年度販売目標:寝室用・寝室用 ミスト 計114万個





・製品名:消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用 ミスト

・価格:オープン/店頭実勢価格:税込547円前後

・発売日:2023年9月27日

・ルート:全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンターなど

・内容量:165mL

・成分:エタノール・香料

・初年度販売目標:寝室用・寝室用 ミスト 計114万個



