冬が終わり、春シーズンの到来に合わせて「BAPE(R)︎」から「SAKURA」コレクションが登場。

スウェットやTシャツを中心とした、これからの時期に思わず手に取りたくなるアイテムを展開します。











SAKURA TEE

COLOR: BLACK, WHITE

¥9,900- (税込)

今回のメインとなるグラフィックには、コレクション名にも冠されている「サクラ」。

浮世絵テイストのグラフィック、カタカナで表記された「ベイプ」の文字など、随所に和を感じさせる遊び心が詰まっています。









SAKURA A BATHING APE(R) TEE

COLOR: BLACK, WHITE

MENS: ¥9,900- (税込)

KIDS: ¥7,150- (税込)







SAKURA A BATHING APE(R) RELAXED FIT CREWNECK

COLOR: GRAY

¥25,300- (税込)

Tシャツやスウェットにデザインされたブランドロゴや桜の花びらには、

繊細なグラデーション刺繍を採用し、ディテールにまでこだわり抜いたデザインになっています。









SAKURA PHOTO APE HEAD TEE

COLOR: BLACK, WHITE

MENS: ¥9,900- (税込)

KIDS: ¥7,150- (税込)

Tシャツにはキッズサイズもラインアップ。

グラフィックやグラデーション刺繍など、同じディテールを採用。

親子コーデとして着ることも可能です。





ABC CAMO APE HEAD PICNIC SHEET

COLOR: PINK

¥16,500- (税込)

さらに、花見をはじめとした行楽シーズンに活躍すること間違いなしのレジャーシートも展開。

ABC CAMOのピンクをベースとした春らしいカラーリングで気分を一層盛り上げます。



Tシャツからレジャーシートまで、春のテイストをふんだんに盛り込んだ「SAKURA」コレクションは、

BAPE.COMにて2023年3月17日(金)、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗にて2023年3月18日(土)発売開始。



