新宿マルイ アネックス・なんばマルイにて順次開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『劇場版シティーハンター』2023 POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売いたします。当イベントは2023年9月15日(金)より、新宿マルイ アネックス・なんばマルイにて順次開催となります。







2023年9月8日(金)からの『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』全国公開を記念して新宿マルイアネックス、なんばマルイにてPOP UP SHOPが開催決定!

このイベントのために描き下ろされたオリジナルイラストを使用した「めがねケース」や可愛らしいオリジナルミニキャライラストを使用した「トレーディングアクリルスタンド」などの新作グッズの販売に加え、オリジナル特典が当たる抽選会を実施します!



























開催情報





「劇場版シティーハンター」2023 POP UP SHOP in OIOI



■新宿マルイ アネックス

・開催期間 2023年9月15日(金)~9月24日(日)

・開催場所 新宿マルイ アネックス 2F 期間限定ショップ

・営業時間 11:00~19:00



■なんばマルイ

・開催期間 2023年10月13日(金)~10月22日(日)

・開催場所 なんばマルイ 7F マルイノアニメ

・営業時間 11:00~19:00



・イベント詳細ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0661



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※変更等があった場合は上記のHPにてご案内いたします。



お買上げ抽選会





期間中、イベントショップにて税込3,000円以上お買い上げで、1会計につき1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

また、映画半券(デジタル可)をお持ちの方はさらに「プラス1回」抽選に参加いただけます。



《景品内容》



A賞:キャンバスボード(1種)







B賞:チケット風カード(全7種)コンプリートセット

C賞:チケット風カード(全7種からランダムで1枚)



※1会計につき1回の抽選です。「税込3,000円ごと」ではありませんのでご了承ください。

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。

※レシートの合算は出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品は無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※抽選会の内容は予告無く変更になる場合がございます。

※エポスカードはご提示であってもご本人さま以外ご利用いただけません。

※エポスカードをご提示の場合は、現金払いのみとさせていただきます。

※エポスカード新規ご入会も会場にて承ります。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。(高校生を除く)

※未成年のお客さまは、カードお申し込みの際に親権者さまのご了解が必要になります。



製品情報







■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 アクリルフィギュアスタンド(全2種)

販売価格:1,650円(税込)

ラインナップ:冴羽 獠、槇村 香(全2種)





■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 マット缶バッジセット

販売価格:880円(税込)





■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 ダイカットステッカー(全4種)

販売価格:440円(税込)

ラインナップ:TypeA、TypeB、TypeC、TypeD(全4種)





■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 トレーディングアクリルスタンド(全6種)

販売価格:660円(税込)

ラインナップ:冴羽 獠、槇村 香、海坊主、美樹、野上冴子、冴羽獠の車(全6種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません





■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 めがねケース

販売価格:1,760円(税込)





■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 ロックグラス

販売価格:1,980円(税込)





■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』 ハーバリウムディフューザー

販売価格:4,400円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



権利表記・関連サイト





【権利表記】

(C)︎北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会



【関連サイト】

『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』公式サイト

https://cityhunter-movie.com/



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter(X)

https://twitter.com/chugaionline



