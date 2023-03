[株式会社 ノーウェア]

A BATHING APE(R)︎より、2023 Spring Summerの新作LOOKBOOKを発表!!



今回のLOOKBOOKでは「Young Rich Boy」、「Retro Film Shooting」という2つのテーマの世界観を表現。









「Young Rich Boy」ではBAPE(R)︎ LOGO MONOGRAMをメインにベロアのセットアップでシンプルながらもラグジュアリーな素材感を表現。

インダストリアルなロケーションに合わせることによって、

より一層ベロアの美しさとモノグラムのソリッド感を際立たせています。







「Retro Film Shooting」では注染染めのアイテムをフューチャー。

コーチジャケットや、体温でBAPE(R)︎ CAMOのカラーが変化するBAPE(R)︎ THERMOGRAPHYのSHARK HOODIEが登場。

レディースでは今シーズンのハイライトの一つでもあるCOOKIE CAMOのVARSITY JACKETをメインアイテムに撮影。全てフイルムカメラを用いて、BAPE(R)︎の新作のパターンをレトロな技法で温かみのある世界観に仕上げています。







本LOOKBOOKに登場するアイテムたちは2023年1月より順次発売中。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご確認ください。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/23ss-speciallookbook





