~人気ローグライト・コアアクションゲーム『METALLIC CHILD』やゴシックアクションアドベンチャー『BLACK WITCHCRAFT』などが参加~



株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高)のゲームブランド「HIKE GAMES」は、Steam(R)が実施するウィンターセールに参加致します。セール期間である2023年12月22日(金)~2024年1月5日(金)の15日間、発売中の8タイトルと一部ダウンロードコンテンツ(DCL)が最大40%OFFとなります。



対象タイトルである『ARIA CHRONICLE』、『Last Light』、『METALLIC CHILD』、『PARTY RUSH!!』、『eia:A short story』、『The Lord of the Parties』、『BLACK WITCHCRAFT』、『Riffle Effect』のゲーム本編や、一部DLCをお得にお求め頂けます。年末年始をゲームと共に楽しんではいかがでしょうか。









セール実施期間





2023年12月22日(金)~2024年1月5日(金)



セール対象タイトル





ARIA CHRONICLE



1,840円(税込)→1,104円(税込)/40%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1229900?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



変化するダンジョン、戦略的なバトル、多種多様な育成要素、個性豊かな仲間たち――。

『ARIA CHRONICLE』はユニークなプレイ体験をあなたに提供します。さぁ、タマゲリア王国の姫を手助けしましょう!!

(C)2019 STUDIO N9 / (C)2021 HIKE Inc. All Rights Reserved.111



Last Light



1,690円(税込)→1,267円(税込)/25%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1675620?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



肝試しをするために向かっている最中、友達が消えていたことに気づいたフユカ。 そのフユカの前に古い廃病院が現れ……。 惨劇の痕が刻まれた廃病院を探索し、唯一の手掛かりである同級生たちの学生証を集め、真相に迫ってください。 必要なのは「逃げる勇気」だけ。

(C)2021 Team Corn Field / (C)2021 HIKE Inc. All Rights Reserved.



METALLIC CHILD



2,980円(税込)→1,788円(税込)/40%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1490610?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



「掴んで、投げて、壊す」ローグライト・コアアクション!!

宇宙船ライフストリーム号内で勃発した大規模な反乱。機械の少女――《メタリックチャイルド》ロナは産みの親であるアイリーン博士の乱行を止めるため、プレイヤーであるあなたの操縦のもと、巨大な敵ロボットの一団に立ち向かっていく。

(C)2020-2021 Action Square(Studio HG) / HIKE Inc. All Rights Reserved.



PARTY RUSH!!



1,055円(税込)→738円(税込)/30%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1693970?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



およそ16万通りのパーティ編成シニカルRPG、ここに登場。

異世界の怪物が大陸を蹂躙する今、大陸を救えるのはあなただけ!

異世界から力を借りて、大陸の平和を取り戻そう!

(C)SECHAN / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



eia : A short story



620円(税込)→434円(税込)/30%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1501950?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



少女を助けるために走り続ける、ファンタジックオートランアクション。

荘厳な夜空や幻想的な洞窟には目もくれず、機械仕掛けの道でも、

氷の洞窟でも、ただひたすらに駆け抜ける。

失敗しても何度でも。

少女の元にたどり着くまで、その足は止まらない。

(C)olivecrow / HIKE Inc. All Rights Reserved.



The Lord of the Parties



1,640円(税込)→1,312円(税込)/20%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1602880?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



突然姿を消した父を探すため村を飛び出した少女「アイリス」と、少女を手伝う少年「アーサー」の冒険を描いた2D縦スクロールパーティシューティングRPGゲーム。

冒険の途中で出会う仲間たちと共にファンタジー世界を冒険してみませんか?

(C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



BLACK WITCHCRAFT



2,050円(税込)→1,640円(税込)/20%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1557410?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



危険なウィッチ「レノーア」の復活のため、ウィッチハンターの家系であるアッシャー家にて悪魔が解き放たれた。

兄である「ロデリック」の蛮行を阻止したい妹「マドレーヌ」と「大鴉の悪魔」は、「転生」のブラック・ウィッチクラフトを使い、マドレーヌ自身の身体を捧げて黒髪のウィッチ「リージア」を転生させ、ロデリックの企むレノーア復活を止めるため事件の真相へと迫っていく。

(C)QuattroGear Inc. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



Riffle Effect



1,950円(税込)→1,170円(税込)/40%OFF

購入ページ:

https://store.steampowered.com/app/1479400?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



渡り鳥傭兵部隊の隊員『ガットー』と宇宙航行A.I.の『ローズ』は、宇宙航行中にワームホールに落ち、未知の惑星「ウルン」に遭難した。

不時着した衝撃で宇宙船は完全に破壊され、ローズの機能が失われてしまう。ガットーは

壊れたローズを修理するために強大なエイリアンたちと戦う。

唯一の相棒であり、友人であるローズを失うわけにはいかない!

(C)2022. OutsiderKids Corp. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



HIKE GAMESについて







HIKE GAMESは“ゲームの最初のユーザ”として、インディーゲームの面白さを、より多くの人に伝えるお手伝いをします。どのようなゲームか、何が面白いのかといったことを広めるけでなく、よりそのゲームの面白さを引き出す施策の提案や、見落としがちで重篤な不具合を検知し、クリエイターのアイディアを昇華させ、送りだします。

またクリエイターのアイディアをより多くの人に届けるため、弊社では、日本語のみならず韓国語、英語、簡体字、繫体字にてゲームをローカライズし、世界にゲームを発信します。元々日本語ではないゲームでも、開発意図が最も伝わりやすい日本語に翻訳/監修します。

HIKE GAMES:https://game.hike.inc/



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンタ

ーテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内の

みならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 新和ビルディング 4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)Action Square(STUDIO HG)

(C)STUDIO N9

(C)Team Corn Field

(C)SECHAN

(C)olivecrow

(C)Magic Cube

(C)Dizcon

(C)QuattroGear Inc.

(C)주식회사 아웃사이더키즈

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※(C)2022 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。







