~2023年5月17日(水) 10時30分より開催~



働き方を変えるビジネスデータベースを提供するSansan株式会社は、日本で唯一の総務専門誌『月刊総務』を発行する株式会社月刊総務と2023年5月17日に戦略総務をテーマにした共催セミナーを開催します。







本セミナーの第一部では株式会社月刊総務代表の豊田氏が登壇し、総務が社内に変革を起こす上で必要な視点についてお話しします。続く第二部では、Sansan株式会社 Contract One Unit プロダクトマーケティングマネジャーの山崎が、総務が仕掛ける変革の第一歩として、社内に眠る契約書のペーパーレス化と契約DXを実現するためのポイントを解説します。



■開催概要

名称:戦略総務が仕掛ける変化とは? 総務が行うべき契約DXの本質を考える

日時:2023年5月17日(水) 10時30分 ~ 11時30分

会場:オンライン

内容:

・第一部:DX2.0 戦略総務が起こす、Transformation

・第二部:なぜ、契約データベースが、ビジネスを強くするのか?

~ペーパーレス化から契約DXを実現するポイント~

・第三部:質疑応答

登壇者:

株式会社月刊総務 代表/戦略総務研究所 所長 豊田 健一

Sansan株式会社 Contract One Unit プロダクトマーケティングマネジャー山崎 文隆

参加費:無料

申し込みリンク:

https://www.g-soumu.com/learning/articles/seminar20230517

契約DXサービス「Contract One」のプロダクトサイト:

https://contract-one.com



■契約データベースが、ビジネスを強くする「Contract One」

Contract Oneは、Sansan株式会社が提供する契約DXサービスです。過去に取り交わした契約書とこれから取り交わす契約書を正確にデータ化して、データベースを構築。契約情報をビジネスにおける資産として、法務部門に限らず全社員で活用できる環境を作り、さまざまな部門の課題解決を後押しします。部門や拠点を問わず契約データベースを活用することで、社内のあらゆる取引を見える化し、リスクマネジメントの強化や取引条件の最適化などを推進します。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:65億53百万円(2023年2月28日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://s.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



