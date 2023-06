[株式会社日本文芸社]

0~24か月の赤ちゃんに特別なおもくりもの



株式会社日本文芸社(東京都千代田区)は、『デイリー&アニバーサリーのベビーニットこもの』(日本文芸社 編)を2023年6月23日(金)より全国の書店・オンライン書店等で発売します。







ふだん使いできるニット帽などの実用的なアイテムや季節のイベントやハーフバースデーなどの特別な日に使えるニットこものが編める本です。

サイズは新生児~24か月のお子さまに対応(一部作品はサイズ調節可能)。



「産まれてくる赤ちゃんのために手編みでこものを編みたい」「季節のイベントや記念日用にコスチュームを編みたい」というママやおばあちゃんに向けて、「特別なおくりもの」を手作りするためのニットレシピをお届けします。人気作家7名による全32作品。



アニバーサリーフォトにも使える花冠やファーストクラウンなど、ちいさなお子さまのいるママに人気のアイテムも集めました。ありそうでなかった0~3か月の赤ちゃんサイズのニット帽も掲載。はじめて編み物をされる方はシンプルなものから挑戦してみて。



手編みでつくる世界にひとつだけのニットこものは、赤ちゃんへのおくりものにもぴったりです。

お子さまやお孫さまが大きくなっても、きっと特別な品になるはず。一生の宝物です。





●デイリーニット

ベーシックなニット帽、むぎわら帽、ねこ耳ボンネット、グラニースクエアのつけ襟、着せ替えあみぐるみ(ファーストトイ)、ヘアピン

●アニバーサリーニット

ファーストクラウン&ティアラ、うさ耳み&くま耳コスチューム、花冠、花束、バースデーケーキ、パーティー帽ガーランド、鏡餅の帽子、節分コスチューム、兜





本書の目次







デイリーニット

アニバーサリーニット

材料と道具

How to make

棒針編みの記号

かぎ針編みの記号

作品デザイン・制作





blanco Instagram:@blanco_knit

coral 岡崎優菜 Instagram:@coral.1213

m a c a r o n i Instagram:@macaroni_amimn

petit edel 捧 京子 Instagram:@petit_edel

アンデルヨン Instagram:@anderuyon_

高際有希 Instagram:@yuki_takagiwa

Riri Instagram:@mennnnmi

担当編集者コメント





「産まれてくる赤ちゃんのために手編みで何か編んでみたい」「イベントや記念日用にコスチュームを編みたい」といったママやおばあちゃんに向けて、手編みのベビーこものレシピを集めました。

本書には、日常使いができる帽子やボンネット、記念日用のコスチュームは、小さいときにこそ着用させたいデザインを掲載しています。

「100日記念」や「ハーフバースデー」など、赤ちゃんならではのイベントの写真撮影にもご活用いただるかわいいアイテムばかりです。

手編みのあみぐるみは、赤ちゃんの初めてのお友達(ファーストトイ)にもぴったり。

月齢を問わずに着用できるよう、サイズ調整が可能なアイテムも掲載しています。

中には、ワンちゃんとお揃いで被れるボンネットやヘッドアイテムも。

あっという間に大きくなっていく赤ちゃんのために、手編みでこものを編む時間はきっと特別な思い出になるはず。

お子様が大きくなって、小さなころの写真をふりかえったときも「ママが編んでくれた」ものは宝物のように感じるものです。

小さなかわいい赤ちゃんのために、特別なおくりものを編んでみてください。

書誌情報





書名:デイリー&アニバーサリーのベビーニットこもの

編者:日本文芸社

定価 :1,760円(税込)

判型:B5変型判

頁数:80ページ

ISBN:978-4-537-22115-2

発売日:2023年6月23日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b625109.html

*電子書籍もございます

企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-16:16)