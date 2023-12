[ティアック株式会社]

ティアック株式会社(東京都多摩市)が運営する公式オンラインストア「ティアックストア」は、2024年1月31日(水)までの期間、「下取りキャンペーン」を実施いたします。





ティアック株式会社(本社:東京都多摩市)が運営する公式オンラインストア「ティアックストア」は、期間中にキャンペーン対象製品をご購入の際、お手持ちの対象下取り品を所定の金額で下取りする「下取りキャンペーン」を開始いたしました。

今回は動画・映像制作や配信をさらにアップグレードできる製品を対象としています。

お得、そしてサステナブルに最新機種に入れ替えるチャンスです。ぜひこの機会にご検討ください。



下取りした製品の中から可能な製品は整備のうえティアックストアで販売致します。

記録・再生技術への探究心を原点とした事業活動を通じて、環境負荷の低減に努め、持続可能な社会を実現することを使命としています。

国際社会の一員として、多方面との協力・協調を図り、SDGsの達成に貢献してまいります。





キャンペーン概要







ティアック株式会社公式オンラインストア「ティアックストア 本店」 https://store.teac.co.jp/にて、期間中にキャンペーン対象製品をご購入の際、お手持ちの対象下取り品をお送りいただくと、所定の金額で下取りさせていただきます。





キャンペーン対象製品







■TASCAM DR-10L Pro

32ビットフロート録音対応、声をクリアに確実収録できる超コンパクトなピンマイク フィールドレコーダー





本製品は、好評を博した『DR-10L』の小型なサイズ感とシンプルな操作性はそのままに、音割れせず収録が可能な32ビットフロート録音機能を搭載。わずらわしいゲイン設定を不要とします。更に、最長24.5時間の乾電池駆動を実現し、長時間にわたる録音でも頻繁な電池交換は不要。忙しい撮影現場でのクリエイターの作業負担を減らします。





■TASCAM VS-R264

Full HDライブストリーミング用 AV Over IP エンコーダー/デコーダー



『VS-R264』は、Full HD対応のAV over IP ストリーミングエンコーダー/デコーダーです。

最大30MbpsのH.264 Long GOPエンコードを採用し、

100Mbpsまたは1Gbpsの標準ネットワークに対応。

複数のFull HDビデオストリーム(1920x1080p)の録画・エンコード・ストリーミング・デコードを同時に動作可能な、オールインワンの映像配信機器です。





■TASCAM VS-R265

4Kライブストリーミング用AV Over IPエンコーダー/デコーダー





『VS-R265』は、高効率ビデオコーディング(HEVC)方式により、

H.264と同等の映像解像度をH.264の約半分のビットレートで実現するH.265ビデオコーデックに対応した4K/UHD AV over IPストリーミングエンコーダー/デコーダーです。

複数の4Kビデオストリーム(3840x2160p)の録画・エンコード・ストリーミング・デコードを同時に出来るオールインワンの映像配信機器です。





■TASCAM TM-250U

インターネットライブ配信やオンラインコミュニケーションに適した USB コンデンサーマイク



『TM-250U』はZOOM、Microsoft Teamsなどのオンライン会議、ゲーム実況などのライブ配信、ポッドキャスト制作、ナレーションやアフレコ収録など、様々なシーンにおいて鮮明で高音質な音声入力を実現するUSBマイクロホンです。





■TASCAM Mixcast 4

ポッドキャスト制作ワークステーション/USBオーディオインターフェース



ポッドキャスト制作のワンストップソリューション 多彩な機能で収録・ミックスをこの一台で。

SDカードへの直接録音や、BluetoothR接続による通話音声ワイヤレス録音、3.5mmのAUX INでの簡単リモート録音、さらにUSB接続によるPCからの音声やBGMなどの取り込みも実現。 音源の収録からミックスまでをワンストップで提供します。





対象下取り品・下取り金額等の詳細はティアックストアの各ページをご覧ください。



ティアックストア下取りキャンペーンページはこちら

https://store.teac.co.jp/view/category/ct106





キャンペーン期間







2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水)ご注文分まで。

※予定台数到達に到達次第終了となります。

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。





キャンペーンの応募方法







1.該当する商品ページより商品を買い物かごに入れご購入手続き画面へ進んでください。

2.「お届け先の入力」画面、「注文備考」欄に以下の内容を記載してください。

・下取り品のメーカー名

・下取り品の製品名(型番)

3.そのまま次の画面に進み、ご注文内容および「注文備考」欄に下取り品の情報が記載されていることをご確認の上、ご注文を完了してください。

ご注文完了後、ご注文受付メールが自動で配信されますので内容をご確認ください。

※受信確認が取れない場合は、お手数ですが、ご登録のメールアドレスをご確認ください。

4.続いて、弊社より下取り品のご送付についてのご案内メールを差し上げます。

ご案内にしたがって下取り品をお送りください。

※梱包資材ならびに送料はお客様のご負担となります。

※ご案内後、2週間以上経過しても対象下取り品の到着が確認できない場合には注文キャンセルとさせていただきます。

5.下取り品の到着確認後、ご注文の商品を発送いたします。





ティアックストアはティアック株式会社が運営する公式オンラインストアです。

TEAC、TASCAMなど、ティアック株式会社が取り扱うブランドのホームオーディオ・サウンド・レコーディング製品を販売しております。

会員登録ですぐに使える500ポイント進呈や保証期間1年延長、無償貸出などのキャンペーンも実施中です。

http://store.teac.co.jp/



