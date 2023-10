[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、当社が提供しているファンクラブプラットフォーム「Fanpla Kit」にて、女性アイドルグループFRUITS ZIPPERのオフィシャルファンクラブを2023年10月13日(金)にオープンしましたことを、お知らせいたします。



アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月に誕生したFRUITS ZIPPER。人気曲「わたしの一番かわいいところ」はTikTokの再生数が8億回を超えるなど、デビューからその勢いは止まらず、今年10月28日(土)には初のアリーナ公演を東京体育館で控え、すでにチケットもソールドアウトさせている状況です。



そんな彼女たちの魅力を凝縮したファンクラブ「FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUB」では、出演ライブ/イベントのチケット先行受付をはじめ、メンバーそれぞれのブログ、貴重な映像を公開するムービーコンテンツ、さらにはメンバーへの質問、投票など、ファン参加型コンテンツも予定しております。

多角的に楽しめるFRUITS ZIPPERのファンクラブをぜひチェックしてみてください。



また今回、ファンクラブの開設を記念して、東京体育館公演のリハーサル鑑賞チケットの抽選受付も会員限定で実施中です。こちらは10月16(月)23:59までの受付となりますので、お早目にどうぞ!



【FRUITS ZIPPERオフィシャルサイト・オフィシャルファンクラブ】

▼URL

https://fruitszipper.asobisystem.com/



▼金額

月額 880円(税込)



▼決済方法

・クレジットカード決済(VISA/Master/JCB/AMEX/Diners)

・キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)

(自動継続決済)



▼対応OS・ブラウザ

PC・スマートフォン対応

iOS:iOS13.0以上、Safari,Google Chromeの最新版

Android:8.0以上、AndroidブラウザまたはGoogle Chromeの最新版

※タブレット端末 動作非推奨、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォン動作非対応



▼コンテンツ内容

・チケット先行受付

・ファンクラブ会員限定ウェブコンテンツ(BLOG、PHOTO、MOVIE、Q&A etc)

・ファンクラブ会員限定イベント

・ファンクラブ会員限定グッズ

・バースデーメール

その他、様々なコンテンツを更新予定



【FRUITS ZIPPER プロフィール】



アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つ FRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、FRUITS ZIPPERと命名された。



「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。今年9月からは全国ツア-「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2023 -AUTUMN- The Parlor of FRUITS ZIPPER」を開催。ツアーファイナルとなる10月28日(土)には、グループ初のアリーナ公演、東京体育館公演をおこなう。



■公演情報

【FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2023 -AUTUMN- The Parlor of FRUITS ZIPPER TOUR FINAL】

10月28日(土)

会場:東京体育館

時間:開場 16:00 / 開演 17:30





【「Fanpla Kit」サービス概要】

「Fanpla Kit」(読み:ファンプラキット)は、約300アーティストのファンクラブ運営を行う株式会社Fanplusが提供する、アーティストのためのファンクラブプラットフォームです。

アーティストの規模に関わらず、アーティストならだれでも初期・導入費用不要で、アーティスト自らファンクラブの立ち上げ、運営が可能です。すでに幅広いアーティストにご利用いただいており、会員限定コンテンツはもちろん、会員管理をはじめとしたファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされています。



▼URL

https://fanpla.jp/feature/fanplakit



▼機能内容

・月額継続決済 / 会費設定

クレジットカード/キャリア決済を利用した継続決済、月会費の設定が行えます。



・オリジナルデザイン

ロゴとアーティスト写真で簡単サイト作成。フォントやカラーセットの組み合わせでオリジナルのサイトが完成します。



・会員数レポート / 売上管理

会員数や毎月の売上を管理することができます。



<ファンクラブコンテンツ>

・ニュース投稿

ニュースやスケジュール、メディア情報を投稿できます。



・会員限定ブログ

動画や写真の埋め込みが可能なブログ記事を、会員限定で公開することが可能です。



・ムービー/ラジオ

会員限定の動画やラジオコンテンツの投稿が可能です。



・メールマガジン/バースデーメール

会員限定のメールマガジンや、会員の誕生日にアーティストからのバースデーメッセージの配信が可能です。



・バースデーメール

会員の誕生日にアーティストからのお祝いメッセージ配信が可能です。



・ライブストリーミング

当社が提供しているライブストリーミングアプリ『FanStream』で、限定生配信が可能です。

アバター機能により、インタラクティブ体験を促進します。

※ひと月に配信できる時間には上限がございます



・チケット販売

会員に向けたチケット販売・表示が可能です。

プレイガイドでのチケット販売を介さず、アーティスト自らチケット販売が可能です。

※会場との連携はご自身で行っていただく必要がございます



・デジタル会員証 / 会員番号発行

デジタル会員証の設定、会員番号の発番が可能です。



このほか充実の会員管理機能をパッケージ。



▼費用

初期導入費用無料

※売上に対して利用料が発生します。



▼決済方法

クレジットカード決済(VISA/Master/JCB/AMEX/Diners)

キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)



▼対応OS・ブラウザ

PC・スマートフォン対応

iOS:iOS13.0以上、Safari,Google Chromeの最新版

Android:8.0以上、AndroidブラウザまたはGoogle Chromeの最新版

※タブレット端末からのご利用は推奨しておりません。

なお、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォンにつきましては動作非対応となります。







■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







