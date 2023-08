[琉球ゴールデンキングス]



7月29日(土)、30日(日)に、熊本市総合体育館にて行われた「B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2023」へ出場したキングスU18は、7月29日(土)に長崎ヴェルカU18、7月30日(日)に佐賀バルーナーズU18と対戦し、2連勝を飾り、本大会無傷の5連勝となりました。



B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2023で長崎U18戦と佐賀U18戦では、課題点である相手のファストブレイクポイントを10失点以内に抑えることを目標にし、40分間集中力高く戦った結果、4失点に抑えることができました。





熊本大会後には福岡へ移動し、7月31日(月)に全国屈指の強豪校である福岡大学附属大濠高校、8月1日(火)に九州インカレ3位の福岡大学と練習試合を行いました。大濠高校との試合では、高さで制圧される場面が数多く見られましたが、#1 宜保隼弥選手が5本の3Pシュートを含む31得点とチームを牽引しました。福岡大学との試合では、サイズ、競技面ともに格上の相手に対しどのように戦うかを学ぶことができました。

また、台風6号の影響で8月2日(水)に予定していた帰沖ができず福岡市内にて足止めとなってしまった中、8月3日(木)と8月5日(土)には福岡第一高校の皆さまが練習試合を快く引き受けていただきました。練習試合では、キングスU18がリードする場面を作れたものの、福岡第一高校の持ち前のディフェンスにリズムを失い勝ち切ることができませんでしたが、ゾーンディフェンスへの対応の引き出しが増え今後の糧となりました。

8月6日(日)は沖学園の皆さま、8月7日(月)は中村学園女子高等学校の皆さまのご厚意でU18はチーム練習をさせていただくことができました。





この度の福岡遠征にて練習試合をしていただいた福岡大学附属大濠高校、福岡大学の皆さま、また台風6号の沖縄直撃で福岡市に足止めとなったキングスU18と練習試合を実施いただいた福岡第一高校の皆さま、練習場所を提供いただいた沖学園、中村学園女子高等学校の全ての関係者の皆さまに改めて感謝申し上げます。キングスユースチームは、今後も県外チームとの対戦を積極的に行い、チームの強化・発展へと繋がる活動を続けてまいります。

なお、キングスU18は、12日間の長い遠征を終えて8月8日(火)に沖縄に戻って参ります。福岡遠征での貴重な財産をチームの更なる強化に繋げ、今週は、待望の 8月11日(金)、12日(土)に第99回天皇杯沖縄県代表決定戦に参戦します。その後、8月22日(火)、23日(水)にB.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2023の最後の遠征で、広島県のグローバルリゾート総合スポーツセンターにて広島ドラゴンフライズU18、香川ファイブアローズU18、ライジングゼファー福岡U18と対戦し、B.LEAGUE U18 ELITE8 LEAGUE 2023の出場権獲得を目指します。

成長し続けるキングスU18への応援をよろしくお願いします。



<試合結果>

7月29日(土) ○キングスU18 120 vs 48 長崎U18

7月30日(日) ○キングスU18 120 vs 56 佐賀U18

7月31日(月) キングスU18 61 vs 80 福岡大学附属大濠高○

8月1日(火) キングスU18 60 vs 76 福岡大学○

8月3日(木) キングスU18 74 vs 96 福岡第一高校○

8月5日(土) キングスU18 58 vs 70 福岡第一高校○



▷大会特設サイトはこちらをご覧ください。

https://www.bleague.jp/u18-region/2023/



▷キングスU18選手一覧

https://goldenkings.jp/team/youth/u18_players/







#1 宜保隼也選手のシュート





#23 新垣龍太郎選手のレイアップ







福岡大学附属大濠高校バスケットボール部の皆さんと記念撮影





福岡第一高校バスケットボール部の皆さんと記念撮影



