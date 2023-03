[バリュエンス]

バレンタイン総選挙2023で各部門No.1に輝いた選手たちから、プロデュースデー限定アイテムをお届け!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年3月16日(木)より島根スサノオマジックプロデュースデー連動オークションを開催いたします。











プロデュースデー連動オークション開催!



2月11日(土)、2月12日(日)のアルバルク東京戦にて、【バレンタイン総選挙2023】が開催されました。

投票の結果、「バレンタインチョコをあげたい選手」安藤誓哉選手、「上司にしたい選手」ニック・ケイ選手、「料理が上手そうな選手」津山尚大選手が各部門でたくさんのハートシールを獲得し、見事1位に!



バレンタイン2023の投票結果はこちら (https://www.susanoo-m.com/news/detail/id=15714)



3月15日(水)のファイティングイーグルス名古屋戦では、この総選挙で1位に輝いた選手たちのさまざまなプロデュース企画を開催いたしました。こちらの企画で会場に掲載された直筆サイン入りのフォトパネルやのぼりを、今回特別にオークションに出品いたします。

いつも熱いご声援を頂くスサノオファミリーの皆様へ、選手たちから感謝と愛を込めてお届けするプレゼントです!



※[プロデュースデーのぼり]にはNo.1~No.5がございますが、同じのぼりにそれぞれ直筆サインを入れたものでございます。

※[バレンタイン総選挙2023フォトパネル]にはNo.1とNo.2がございますが、同じフォトパネルにそれぞれ直筆サインを入れたものでございます。





島根スサノオマジックプロデュースデー連動オークション概要



・開催期間:2023年3月16日(木)18:00 ~ 3月19日(日)22:00

・出品商品:【バレンタイン総選挙2023】会場で掲載した直筆サイン入りフォトパネル・のぼりなど

<出品選手一覧>

安藤誓哉選手、ニック・ケイ選手、津山尚大選手、後藤翔平選手、ペリン・ビュフォード選手、北川弘選手、リード・トラビス選手、阿部諒選手、白濱僚祐選手、ウィリアムス・ニカ選手、谷口大智選手

・オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/832





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



