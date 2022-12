[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

「APEX LEGENDS(TM) ANNIVERSARY CELEBRATION e-elements DREAM MATCH」



株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン(以下、アニマックス、本社:東京都港区、代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー:佐々木朗)は、2023年2月23日(木・祝)に、ゲーム、音楽LIVEとお笑いを融合させた新感覚エンタテインメント「e-elements DREAM MATCH」を有明アリーナにて開催します。











今回は、【APEX LEGENDS™ ANNIVERSARY CELEBRATION e-elements DREAM MATCH】と称し、『APEX LEGENDS™』のプロプレイヤー、ストリーマーをはじめ、『APEX LEGENDS™』好きな芸能人・アーティストたちが、ゲームプレイや音楽LIVE、お笑いコンテストで一夜限りの夢のコラボレーションを実現!



新感覚の総合エンタテインメント「e-elements DREAM MATCH」をぜひご期待ください。



□イベント概要□

「APEX LEGENDS™ ANNIVERSARY CELEBRATION e-elements DREAM MATCH」



会場:有明アリーナ 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11番1号



日程:2023年2月23日(木・祝)



<出演者ならびにチケット情報は近日公開!お楽しみに!>

特設サイトURL:https://e-elements.jp/special/dreammatch2023/index.html



■「Apex Legends™」(Electronic Arts Inc.)とは



エレクトロニック・アーツより2019年2月5日に配信開始した 3人1組のチームバトル形式、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、PC用、iOS/Android用のバトルロイヤルシューティングゲームです。



現在、配信からわずか2年でプレイヤー人口は世界で1億人を突破。日本でも人気のeスポーツタイトルになります。



公式サイト: https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends





(C) 2023 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.



■アニマックス eスポーツプロジェクト「e-elements」とは









株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパンが運営するアニメ専門チャンネル<アニマックス>が発足したeスポーツ新規プロジェクト。



イーエレメンツの<エレメンツ=要素>は、eスポーツには5つの要素1.戦略 2.スピード 3.メンタル 4.トレーニング 5.運が必要と定義付け、「これらの要素を満たした選手やチームのみが頂点に立てる」そうした選手の発掘・育成の場の提供や、eスポーツ全体を盛り上げていきたいという想いを込めてプロジェクトを発足しました。



今後同プロジェクトでは、eスポーツに適したゲームタイトルの大会運営やオリジナル番組などのコンテンツを企画・開発していき、自社の放送リソース及びグループ各社や他社との協業を視野に、国内外に発信していきます。



e-elements公式サイト:https://e-elements.jp/



e-elements公式Twitter(@e_elements_Jp):https://twitter.com/e_elements_Jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-22:16)