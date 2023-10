[株式会社主婦と生活社]

『あ、安部礼司です。 2』



●あらすじ

この物語は、ごくごく平均的な昭和生まれのサラリーマン・安部礼司が、平成、令和…と時代を超え、会社や家庭で巻き起こるさまざまな困難に体当たりでぶつかってゆく----

非凡なまでに平凡な姿を描いた勇気と成長のコメディ。ますます快調、第2巻!



また、2巻刊行に寄せて、書店コミック担当者からの推しコメントも到着!

◆書泉グランデ/神谷武之さん

神保町を舞台に『ごくごく平均的』で『丁度いい』感じのサラリーマン・安部礼司と個性的な面々が繰り広げる日常に、笑いと元気をもらえます!

◆紀伊國屋書店 新宿本店/森田優織さん

読んだらきっと伝わります。あなたにはあなたの、“アベレージ”があると

◆有隣堂 横浜駅西口コミック王国/N・Iさん

この荒波を越えられるのか!? 安部礼司!



ーーーー

漫画:青木 U平

原作:「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」

発売日 : 2023/11/2

定価:1,000円+税

(C) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd./Hakuhodo DY Media Partners Inc.

(C)青木U平/主婦と生活社

ーーーー



