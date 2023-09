[中外鉱業株式会社]

新宿マルイ アネックス・なんばマルイにて順次開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『エリオスライジングヒーローズ』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売いたします。当イベントは2023年9月15日(金)より新宿マルイ アネックス・なんばマルイにて順次開催となります。







ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes(エリオスライジングヒーローズ)』より『エリオスライジングヒーローズ』POP UP SHOP in OIOIが開催!

人気イラストレーターのF*Kaoriさんによるオシャレで可愛いオリジナルミニキャライラストを使用した「ポラショットコレクション ミニキャラver.」や「フォトカードホルダー」など様々な新作グッズが登場!

2023年9月15日(金)より新宿マルイ アネックス・なんばマルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。





開催情報





『エリオスライジングヒーローズ』POP UP SHOP in OIOI



■新宿マルイ アネックス

・開催期間 2023年9月15日(金)~10月1日(日)

・開催場所 新宿マルイ アネックス 6F カレンダリウム4

・営業時間 11:00~19:00

・イベント特設ページ:https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=119474&article_type=sto



■なんばマルイ

・開催期間 2023年10月20日(金)~10月29日(日)

・開催場所 なんばマルイ 7F イベントスペース

・営業時間 11:00~19:00

・イベント特設ページ:https://www.0101.co.jp/085/event/detail.html?article_seq=119475&article_type=sto



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※変更等があった場合は上記のHPにてご案内いたします。



お買上げ抽選会





期間中、イベントショップにて税込3,000円以上お買い上げで、1会計につき1回ご参加いただけます。

エポスカードをご利用またはご提示(ご提示の場合は現金払いのみ)で、さらに「プラス1回」抽選にご参加いただけます。



《景品内容》



A賞:BIGアクリルスタンド







B賞:ステッカー(全7種)コンプリートセット

C賞:ステッカー(全7種からランダムで1枚)



※エポスカードはご提示であってもご本人さま以外ご利用いただけません。

※エポスカードをご提示の場合は、現金払いのみとさせていただきます。

※エポスカード新規ご入会も会場にて承ります。

※入場規制中は、1入場、1会計になります。

※1会計につき1回の抽選です。「税込3,000円ごと」ではありませんのでご了承ください。

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。

※レシートの合算は出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品は無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※抽選会景品の内容は予告無く変更になる場合がございます。



製品情報







■エリオスライジングヒーローズ トレーディングお名前プレートキーホルダー ミニキャラver. TypeA(全13種)

販売価格:1個770円(税込)/1SET[13個入] 10,010円(税込)

ラインナップ:鳳アキラ、オスカー・ベイル、如月レン、マリオン・ブライス、フェイス・ビームス、キース・マックス、ジェイ・キッドマン、アッシュ・オルブライト、ニコ、ビアンキ・ロウ、リリー・マックイーン、ジャック02、シリウス(全13種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ トレーディングお名前プレートキーホルダー ミニキャラver. TypeB(全14種)

販売価格:1個770円(税込)/1SET[14個入] 10,780円(税込)

ラインナップ:ウィル・スプラウト、ブラッド・ビームス、ガスト・アドラー、ヴィクター・ヴァレンタイン、レオナルド・ライト・Jr、ディノ・アルバーニ、グレイ・リヴァース、ビリー・ワイズ、セイジ・スカイフォール、ジュード・アレス、ノヴァ・サマーフィールド、ジャックリーン、シン、シャムス(全14種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ トレーディングアクリルマスコット ミニキャラver. TypeA(全13種)

販売価格:1個660円(税込)/1SET[13個入] 8,580円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ トレーディングアクリルマスコット ミニキャラver. TypeB(全14種)

販売価格:1個660円(税込)/1SET[14個入] 9,240円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ トレーディングマット缶バッジ ミニキャラver. TypeA(全13種)

販売価格:1個440円(税込)/1SET[13個入] 5,720円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ トレーディングマット缶バッジ ミニキャラver. TypeB(全14種)

販売価格:1個440円(税込)/1SET[14個入] 6,160円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ ポラショットコレクション(ランダム2枚入り) ミニキャラver.(全25種)

販売価格:1個550円(税込)/1SET[13パック] 7,150円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ ポラショットコレクション(ランダム2枚入り)(全20種)

販売価格:1個550円(税込)/1SET[10パック] 5,500円(税込)

ラインナップ:鳳アキラ、ウィル・スプラウト、ブラッド・ビームス、オスカー・ベイル、如月レン、ガスト・アドラー、ヴィクター・ヴァレンタイン、マリオン・ブライス、レオナルド・ライト・Jr、フェイス・ビームス、キース・マックス、ディノ・アルバーニ、グレイ・リヴァース、ビリー・ワイズ、ジェイ・キッドマン、アッシュ・オルブライト、セイジ・スカイフォール、ニコ、ジュード・アレス、ビアンキ・ロウ(全20種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■エリオスライジングヒーローズ ホログラムアクリルフィギュアスタンド(全20種)

販売価格:1,320円(税込)







■エリオスライジングヒーローズ ステッカーセット(27枚入り)

販売価格:1,650円(税込)







■エリオスライジングヒーローズ フォトカードホルダー

販売価格:1,650円(税込)







■エリオスライジングヒーローズ フラットポーチ

販売価格:2,200円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。



Web販売





マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間:2023年9月15日(金)12:00~10月29日(日)23:59



※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。



権利表記・関連サイト





【権利表記】

(C)2019 Happy Elements K.K





【関連サイト】

エリオスライジングヒーローズ [ HELIOS Rising Heroes ] (エリオスR)公式サイト

https://helios-r.jp/



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)