2023年11月10日(金)より、ホリデーメニューの予約を開始いたします。



一年に一度のかけがえのないひと時、笑顔がこぼれるクリスマスの食卓には、パティシエの腕とセンスが光るクリスマスケーキと、シェフが仕立てるメインディッシュを。大切なひと時を彩るメニューが今年も揃いました。

https://www.deandeluca.co.jp/release/holiday-reserve/







心も華やぐクリスマスケーキ





大切なひと時のデザートタイムに。パティシエの腕とセンスが光る特別なケーキを、バラエティ豊かにご用意しました。



ホリデーチーズケーキ by イコール ¥5,940(税抜¥5,500)

後藤裕一シェフのシグネチャーが、DEAN & DELUCA限定のホリデー仕様に。低温で長時間火入れし、チーズのコクと滑らかで軽やかな口溶けを両立したチーズケーキ。そこへカスタードと生クリームを合わせたシャンティクリームを絞り、フランボワーズジャムをサンドしました。(8cm × 15cm)





パリブレスト・ア・ラ・ピスターシュ by ラ・ヴィエイユ・フランス ¥6,480(税抜¥6,000)

フランスの伝統菓子「パリブレスト」を、クリスマスリースに見立てた愛らしいケーキ。リング状に焼いたシュー生地の間に、緑のピスタチオクリームと真っ赤なフランボワーズクリームを絞っています。ナッツのコクと甘酸っぱいベリーは、フランス菓子では王道の組み合わせ。(直径15cm)





タルトフリュイ by イーズ ¥6,480(税抜¥6,000)

数々の店を手がける大山恵介シェフの、ベリーづくしのタルト。バターが香る厚めのタルト生地に重ねた2種のクリームは、コクがありながらもすっと口溶ける、大山シェフらしい味わい。4種のベリーとピスタチオが美しくトッピングされ、デザートタイムを彩ります。(直径12cm)





クリスマスショコラ by シンク ¥4,860(税抜¥4,500)

ホテルパティシエの経験もある仲村和浩シェフの、繊細な技が輝くケーキです。ナッツクランチの上に、小麦粉を加えずほんのりビターに仕あげたガトーショコラ、ベリーコンポート、チョコレートムースを重ねて切り株に見立て、雪化粧したチョコレートのクマをのせています。(直径13cm)





ストロベリーショートケーキ by ア・ラ・ボン・ヌー ¥8,640(税抜¥8,000)

素材のよさを丁寧に生かしたパティスリーの、DEAN & DELUCAオリジナルショートケーキです。やさしい味わいのスポンジには、ふわっと軽く泡立てた生クリームをたっぷりと。トッピングにも中にも国産イチゴを惜しみなく使い、贅沢に仕あげています。(直径9cm + 15cmの2段)





ピスタチオチェッカーケーキ by ディーン & デルーカ ¥4,536(税抜¥4,200)

ピスタチオクリームをまとったホールを切り分けると、チェッカー模様が現われます。フランボワーズジャムが風味といろどりのアクセント。(直径12cm)



https://www.deandeluca.co.jp/release/holiday-reserve#east_holiday_sw



特別な日のメインディッシュ





大切な人たちと集うクリスマスの食卓には、ゲストに合わせて華やかなお料理を。『No Code』米澤文雄シェフ監修のもと、華やかな一品に仕上げた黒毛和牛のパイ包み焼きや、この時季ならではのローストチキン。お子さまから大人まで、みんなで囲めるミートパイなど、思わず歓声を上げたくなるメインディッシュが勢ぞろいです。





鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース ¥18,000(税抜¥16,667)

イギリスのホリデー料理「ビーフウェリントン」を『No Code』米澤文雄シェフ監修のもと、華やかな一品に。肉の旨みと程よい脂がたのしめるサーロインを、トリュフ入りマッシュルームのデュクセル、パイ生地で包み、オーブンで香ばしく焼きあげました。軽く温めて切り分けて、芳醇な黒トリュフソースとおたのしみください。

(約500g/4~5名分)







熟成前田牛のステーキ&オマール海老のロースト ¥15,000(税抜¥13,889)

欧米で愛されるステーキと魚介を両方たのしめるごちそうを、『No Code』米澤文雄シェフ監修のもと、クラシックに仕あげました。野菜も付け合わせ、一品で食卓がにぎやかに。

(ステーキ約400g、オマール海老1尾/4~5名分)





ぎたろう軍鶏のホリデーローストチキン ¥6,300(税抜¥5,833)

軍鶏(しゃも)肉の中でも、旨みと柔らかさに定評のある信州産『ぎたろう軍鶏』を、皮目はパリッと香ばしく、中はジューシーにロースト。表面にはミックススパイスを加えたオレンジのグレーズソースをまとわせ、仕あげにもオレンジのコンフィチュールをトッピング。柑橘の爽やかな甘みが感じられる、ホリデーらしいひと品です。

(約1.5kg/4~5名分)





仔羊のピスタチオハーブロースト ¥12,000(税抜¥11,111)

お肉自体の旨みが強く、香りも豊かな仔羊。そのおいしさをシンプルに堪能していただけるメインディッシュです。ローストした骨付き肉の表面にマスタードを塗ってから、クラッシュピスタチオとハーブをミックスしたパン粉をまとわせて焼き、香りと食感にアクセントを付けました。赤ワインによく合います。

(約700g/4~5名分)





ステーキ&オニオンミートパイ¥4,200(税抜¥3,889)

お子さまから大人まで、みんなで囲めるミートパイです。塩味のきいたパイ生地に、薄切り牛と玉ネギをデミグラスベースで煮込んだ具材をたっぷり包みました。バルサミコキャラメルオニオン、ほっくりと煮たレッドキドニー、マッシュポテトも加えて、食べ応えも抜群。

(直径17cm × 高さ3.5cm/8~10名分)



ホリデーメニューご予約 概要





□受付期間

2023年11月10日(金)~12月10日(日)

※サイト、カタログにて各メニューに記載している「取り扱い店舗」では、店頭でのご予約も承ります。

※商品の内容や形状が一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



□お支払い方法

オンラインストア:クレジットカード

店頭:現金、クレジットカード、各種電子マネー

※お支払い完了後、ご予約が確定します。



□ご注文商品受け渡しについて

お渡し日:2023年12月22日(金)~12月25日(月)の4日間

※13時以降、各店舗営業時間内。

※ご注文の際に、商品の「受け取り日時」をご指定ください。

お渡し場所:ご予約時にお客さまご自身で指定された店舗の店頭

お渡し時の持ちもの:ご予約表をご持参いただくか、受注完了メールをご提示ください



□キャンセルについて

商品の特性上、お取り替え、キャンセル、お渡し日の変更はご容赦ください。



詳しくはこちら

https://www.deandeluca.co.jp/release/holiday-reserve/



ABOUT DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)





ディーン&デルーカは、2023年6月で日本上陸20周年を迎えました。

20周年アニバーサリー特設サイト https://www.deandeluca.co.jp/20th-anniversary



世界の美味しいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン(Joel Dean)とジョルジオ・デルーカ(Giorgio DeLuca)により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ28店舗、スペシャルティストア(ワインストア)1店舗に

自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。



