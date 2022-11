[クラシエホームプロダクツ株式会社]

クラシエホームプロダクツは、自宅に居ながら湯めぐり気分が楽しめる、薬用入浴剤「旅の宿」[医薬部外品]のリニューアルを記念して、「『旅の宿』の世界にどっぷりつかろう オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」を2022年11月1日(火)から開始いたします。「旅の宿」のパッケージの版画デザインをモチーフにしたオリジナルグッズが、抽選で300名様に当たるTwitterキャンペーンです。





【キャンペーンWEBサイト】

https://www.kracie.co.jp/khp/tabi/cp/



「旅の宿」は、1986年の発売以来、温泉の温浴効果や香りを研究するとともに、温泉の世界観、日本の情緒を追求してきました。中でも、木田安彦氏による版画のパッケージは、日本各地の温泉地を巡る楽しさと日本ならではの情緒が表現されており、「旅の宿」のアイデンティティと言えるものです。



今回、版画デザインで湯めぐり気分を楽しんでいただくため、「旅の宿 こだわりアソート」のパッケージを再現した「原寸大ポーチ」を制作しました。また、株式会社アダストリア様が展開するブランド「niko and ...(ニコアンド)」には、版画が演出するレトロで可愛いパッケージと、“ローカル温泉めぐりの旅”の気分を味わえるコンセプトに共感していただき、「旅の宿」とのコラボレーションアイテムが、アダストリア公式WEBストア .st(ドットエスティ)とniko and ...国内・海外店舗にて10月14日(金)から販売中です。



11月1日から開始するキャンペーンでは、これらの版画デザインが可愛い「オリジナルグッズ」に、「旅の宿 贅沢アソート」[医薬部外品]と「ナイーブ 旅の宿ボディソープ」をセットにしてプレゼントいたします。

「旅の宿」の世界にどっぷりつかってみませんか。



【キャンペーン概要】

■キャンペーン名

「旅の宿」の世界にどっぷりつかろう オリジナルプレゼントキャンペーン

■実施期間

2022年11月1日(火)10:00~11月30日(水)23:59

■賞品

*A賞:【旅の宿×niko and ...】スパバッグ&ヘアターバンセット 50名様

*B賞:【旅の宿×niko and ...】ミニバスタオル&巾着トートセット 50名様

*C賞 :【旅の宿】こだわりアソート パッケージ再現!原寸大ポーチ 200名様



上記の賞品に加えて、「旅の宿 贅沢アソート」[医薬部外品]1箱と「ナイーブ 旅の宿ボディソープ」1本をセットでプレゼントいたします。





■応募方法

(1)旅の宿公式Twitterアカウント(@tabinoyado_KHP)をフォロー

(2)希望の賞(A・B・C各賞)の対象キャンペーン投稿をツイートまたは引用ツイートで応募完了

■キャンペーンWEBサイト

https://www.kracie.co.jp/khp/tabi/cp/

■旅の宿公式Twitter

https://twitter.com/tabinoyado_KHP



<ご参考:薬用入浴剤「旅の宿」 ラインアップ>





<左から:旅の宿 こだわりアソート、にごりアソート、贅沢アソート/全品、医薬部外品>

※本品は温泉の湯を再現したものではありません



■「旅の宿」ブランドWEBサイト

https://www.kracie.co.jp/khp/tabi/



<ご参考:「旅の宿」の版画パッケージについて>

1986年に最初に発売された「旅の宿」は、北海道から九州まで、日本全国の人気温泉地「登別」、「草津」、「箱根」、「白浜」、「別府」の5種類。その5つのパッケージを並べると木田安彦氏による1枚の版画になる、遊び心あふれる仕掛けになっていました。日本全国の温泉地を巡る楽しさと、日本ならではの情緒が表現された版画のパッケージは、「旅の宿」ブランドの大切な財産です。



<1986年誕生当時の「旅の宿」> ※現在、白浜はラインアップに入っておりません



<ご参考:「niko and ...(ニコアンド)」×「旅の宿」コラボレーションについて>

niko and ...は、ブランドが掲げる“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。この度、「旅の宿」のアイデンティティでもある、木田安彦氏による日本独特の原風景を描いた版画が演出するレトロで可愛いパッケージと、“ローカル温泉めぐりの旅”の気分を味わえるコンセプトに共感し今回のコラボレーションにいたりました。

「旅の宿」のパッケージのアートを活かしたスパバッグやヘアターバンなど、5種類のコラボレーションアイテムを展開。自宅での使用はもちろん、温泉や人気のサウナにも持っていきたいバスグッズを販売中です。

「『旅の宿』の世界にどっぷりつかろう オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」のA賞とB賞は、このコラボレーションアイテムの一部です。

▼詳細はこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001710.000001304.html



<ご参考:「niko and ...」について>

niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。

実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。



■公式WEBストア .st(ドットエスティ)

https://www.dot-st.com/nikoand/

■公式ブランドサイト

https://www.nikoand.jp/

■Instagram

https://www.instagram.com/nikoand_official/



以 上



