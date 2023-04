[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

マーク ジェイコブスが世界中のユースカルチャーに着目した『Heaven by Marc Jacobs』のパーティを水原希子によるプロデュースで開催。







女優にモデル、デザイナーとマルチに活躍される水原希子がプロデュースした「KIKO MIZUHARA PRESENTS THIS MUST BE HEAVEN ~ANGELS ONLY~」が3月25日(土)に歌舞伎町にある王城ビルに開催されました。



水原希子が招いた今の東京の代表するDJを16名(7e, nasthug, loci + sudden star x yayoyanoh, Giorgio Blaise givnn, anchin, Yuka Mizuhara, dettok, kosuke Adam, tessan, yurina, yuriなど)アーティストを5名(三好カル、茂木モニカ、茂美の部屋、annco, Ryota Daimon)、モデルを7名(Hirari, Sakura, Mayuri, Rina, Vida, Eomzie, Kamil)、そしてパーフォマーのAya gloomyとZah、国内外で活躍するキャストが大集結。または、全体の空間キュレーションはLena Sasakura Shockleyが担当。



「Rave x Art」を軸に各々に「Heaven by Marc Jacobs」を身に纏った東京のアイコニッククラウドが大集合し、水原希子の特別な一夜を楽しんだ。





カメラマン: Yaona Sui



水原希子について



女優活動は、様々な映画やテレビ番組に出演。2010年、トラン・アン・ユン監督が映画化した 「ノルウェイの森」でスクリーンデビュー。水原は、菊地凛子、松山ケンイチと共演し、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子 賞にノミネートされた。2017年大根仁監督の「奥田民生になりたいボーイ出会う男すべて狂わせるガール」ではヒロインを 演じた。2021年に公開された「あの子は貴族」に門脇麦とダブル主演で出演し、2022年、高崎映画祭にて最優秀助演女優賞を受賞。ニューヨーク、ミラノ、パリのファッションウィークにてモデルとしてランウェイを歩き、2017 ニューヨークで開催されたMET GALAでは、招待ゲストセレブリティの中で、ベストルックの一人に選はれる。その後も美容企業やファッションブランドの数々の広告にも出演し、活躍が常に注目されている。



水原希子 Instagram:https://www.instagram.com/i_am_kiko/

Official website :https://kiko-mizuhara.com/



Heaven by Marc Jacobsについて



ヘブン バイ マーク ジェイコブスは、郊外の疎外感から蛍光色の高揚感まで、過去30年にわたりマーク ジェイコブスの世界を創造してきたキャラクターたちが持つ多面的な衝動を引き出すブランドです。2020年9月のローンチ以降、ブランドミューズにはアイコニックな存在からカルトヒーロー、破壊的イノベーターまで多岐にわたる才能を起用してきました。2021年4月には、カリフォルニア州ロサンゼルスのフェアファックスにヘブン バイ マーク ジェイコブス初のコンセプトショップがオープンしました。マーク・ジェイコブスの広大で謎めいた世界へいざなう入口として、アパレルとライフスタイルプロダクトのコレクションを提供しています。https://www.marcjacobs.jp/ja_JP/heaven/heaven.html





