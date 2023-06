[xiangxiangweilai guangzhou maoyi youxiangongsi]

セール期間:06/09(金) ~06/11(日)23:23





【特徴】

N-ONE NPAD PLUSは、10.36インチのFHD画面、2GHzの8コアCPU、8GBのRAM、128GB + 1TBの拡張機能、そして6600mAhの大容量バッテリーを搭載しています。これが週末限定セールで最安値に!GMS認証、Bluetooth5.0、GPS、2.4GHz/5GHz WiFiも完備しています。

【販売価格】

通常価格は25900円ですが、今回のセールでは31%OFF!期間特別価格でなんと17828円に!

【おすすめのターゲット】

この週末限定セールの目的は、優れた性能を必要とする子供や学生、ビジネスマン、そしてゲームプレイヤーにぴったりな製品です。リモート授業やホームワーク、ビジネスプレゼンテーションに最適で、優れたパフォーマンスと高精度のカメラ機能により、あらゆるニーズに応えます。

【今すぐ購入】

この機会を逃す手はありません!見た目が美しいFHD画面、高性能、バッテリーとメモリーの拡張性が高い



Amazon商品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1YBDL24



通常価格:¥ 25,900



AMAZON 新品 クーポン割引 :6,000 円割引



追加割引コード:「NPADPLUS」8%OFF



セール期間: 06/11(金)



最終価格:17,828円







NPAD PLUSの紹介









N-ONE Npad Plusタブレットは、超高性能MTK 8コアCPUを採用しています。MediaTek MT8183によって強力な8コア高速処理チップを搭載し、最大2.0GHzの周波数をサポートしています。12nmのコア技術設計を採用して、様々なタイプのゲーム、娯楽、オフィス、学習などの要件を簡単にサポートしています。よりスムーズな操作体験をお楽しみいただけます。





NPAD PLUSにはRAM 8GBが搭載されており、複数のタスクを簡単に処理でき、日常の作業やエンターテインメントもスムーズに実行できます。

ROM 128GBのストレージスペースには、大量のファイル、写真、ビデオを保存できます。

さらに、1TBの拡張可能なストレージも装備しており、必要な場合には追加のストレージを取り付けることができます。

大きなプロジェクトやドキュメントを処理したり、大量のビデオや写真を簡単に保存したりする必要がある場合には、NPAD PLUS のストレージスペースは様々なニーズに対応できます。

もはやストレージスペースの制限を受けずに、デジタルライフを存分に楽しめます!



N-ONE Npad Plusタブレットは、6600mAhの大容量バッテリーを搭載しており、短時間でのバッテリー不足の心配はありません。Type-C充電器による急速充電に対応しており、長時間の使用を継続することができます。日常の学習、娯楽、仕事に持続的な電力支援を提供します。





N-ONE Npad Plusタブレットは、10.36インチの大画面と2000*1200の2K高解像度に対応しており、クリアで純粋な鮮やかな画面と豊かな色彩を呈現します。細部にまでこだわった美しく緻密な描写で、世界の多様性を真に再現し、鮮明な映像を提供します。電子書籍、動画、ゲームなど、多様な用途に最適です。また、目の保護モードが内蔵され、長時間の使用でも目を疲れさせません。



