ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ(本社:群馬県高崎市、代表取締役社長 上野 善紀、以下、ヤマダデンキ)は、スマートフォンと連携して操作が可能な電動ベッド「アシステック1プラス」を2023年7月上旬より発売、全国のヤマダデンキ各店舗及びヤマダウェブコム(ヤマダデンキ公式ECサイト)にて販売いたします。



おうち時間が増えたことを背景に、寝室での新たな寛ぎのひとときをご提案する電動ベッドフレーム 「アシステック1」は、日本初の音声操作電動リクライニングベッドとして、2021年7月の発売以来、多くのお客様からご好評いただいています。

読書に、映画やテレビ鑑賞、SNSやネットショッピング等、過ごし方は様々。ベッドの上を極上のプライベート空間に変える「アシステック1プラス」は、これまでの音声操作に加えてスマートフォン連携での操作も可能となり、タイマー機能で設定した時間に背もたれを起こす、というように生活スタイルにあわせてベッドを稼働させることができる等、さらに使い勝手が向上しました。

また、今回新たに追加されたスマートフォン連携機能及びタイマー設定は、既にご使用の電動ベッドフレーム「アシステック1」をアップデート※してもご使用いただけます。



※アップデートには「アップデートキット」をお求めいただいたうえ、専用アプリケーションのダウンロードが必要となります。



アプリで操作







NEW・付属のワイヤレスリモコンと同様に、アプリ※で操作が可能です。

NEW・アラーム

起床・就寝に合わせて、ベッドを動かすことができます。

※APP Store および Google Play から入手







音声操作





・認識できる音声*は21パターン、



音声コントローラーに話しかけてベッドを操作できます。

(*前機種「アシステック1」は11パターン)

NEW・操作指示する声のボリューム調整(大・中・小)が可能です。

静かな環境でも違和感なく操作指示が出せます。

NEW・「ハローテック」機能搭載。

同じお部屋で2台同時使用の際も、名前を切り替えることで

個別に操作が可能です。





4つのアシストポジション







1. テレビ

テレビ視聴や読書に適した角度

2. いびき防止

頭をちょっと上げ気道を確保することで呼吸が楽な角度

3. 無重力

宇宙空間に浮いているようなリラックスできる角度

4. じぶん

お気に入りの角度をベッドが記憶





商品概要





型番 : Sアシステック1プラス/GY、 Sアシステック1プラス/OR、

SDアシステック1プラス/GY、SDアシステック1プラス/OR

サイズ(mm) : S (約) W970 × D2000 × H2150/H3050/H3950

SD (約)W1200 × D2000 × H2150/H3050/H3950

質量 : S (約)52.0kg / SD :(約)57.5kg

色 : GY(グレー) / OR(オレンジ)

材質 : スチール、合板、ポリエステル、ウレタンフォーム

装備 : 専用音声コントローラー (Qi 無接点充電、USBポートtype-A+type-C 付き)

専用ワイヤレスリモコン、脚元ダウンライト、USBポートtype-A 2口

専用アプリケーション

(ダウンロードするとスマートフォン連携・タイマー操作が可能)

3段階高さ調整脚、スマホ・リモコンポケット

価格 : S ¥109,890(税込) / SD ¥115,390(税込)※マットレス別売り



※電動ベッド「アシステック1」(2021年7月~発売)をご使用いただいている場合も、別売りの

アップデートキット ¥15,180(税込)をお求めのうえ、専用アプリケーションをダウンロード

するとスマートフォンと連携した操作が可能です。



