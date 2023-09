[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝」の公式サイトを本日公開しました。







アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝」の公式サイトを本日公開しました。



天に翻弄されながらも、ただひたすらに生き抜いた。

異なる民族の使命が交錯し、血胤の宿命を背負う。

これは、語り部のいない古の調べ



オトメイト完全新作。

中華幻想ハイファンタジー×極上艶ロマンス。



原画:蓮本リョウ、シナリオ:吉村りりか、ディレクター:立松文悦

キャスト:岡本信彦、山下誠一郎、堀江 瞬、立花慎之介、羽多野渉 ほか

豪華キャスト陣でお贈りします!



OP主題歌/EDテーマ/BGMは「月蝕會議」が担当!



公式サイト内では、本作のあらすじや世界観などが公開されています。

そして、攻略キャラクターのプロフィールやキャスト情報も掲載されています。ぜひご覧ください!



▼公式サイト

https://www.otomate.jp/mk/



■Nintendo Switch「マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝」オトメイトパーティー2023公開ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=FrPp9sSExZQ&t=4s



その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。

引き続き、「マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝」を何卒よろしくお願いいたします。



あらすじ





舞台となるのは、人と仙と聖獣とが息づく世界――



栄華を極める月下ノ国の辺境には、二つの民族が息づいていた。

人の踏み入れぬ雪山で生き抜く白狼族。

――そして、茉莉花の咲く秘境に暮らすマツリカ族。



「けして連れ出してはならない花の咲く、炎に嫌われた秘境、か」



マツリカ族の少女は、今日も蛍に歌を捧げる。

瞳に“炯眼”(けいがん)を宿した彼女こそ、一族の命を繋ぐ“火”をもたらす者――宝玉鑑定士。



景星節(けいせいせつ)で彼女が成人を迎える時、全ての因果は巡りだす。



傷つきながらも生き続ける人がいた。

誇りと尊厳を守る為に奪われた命があった。

彼らの意志を裏切って繋がれた使命があった。



「私は、お前を忘れない。この身が朽ちて果てようとも」



禍福の風が吹き荒れて、古の調べが重なり合う。

けして手折ってはならぬ秘境の花。彼女を連れ去ったのは、誰か。



血胤(けついん)を受け継いだ者たちの、異なる使命が動き出す。



これは、正史に名を残さぬ者たちの物語――



商品概要





タイトル:マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝

(マツリカノケイ テンメイインイデン)

キャッチコピー:――これは、語り部のいない古の調べ



対応機種:Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル::女性向け恋愛ADV

プレイ人数:1人

発売予定:2024年発売予定



攻略キャラクター:

フェイ(CV:岡本信彦)

ルヲ(CV:山下誠一郎)

玖 燕來(CV:堀江 瞬) ※ヨミ:く えんらい

胡 青凛(CV:立花慎之介) ※ヨミ:こ せいりん

ゼベネラ(CV:羽多野渉)



原画:蓮本リョウ

シナリオ:吉村りりか

ディレクター:立松文悦



公式サイト:https://www.otomate.jp/mk/

公式SNS:https://twitter.com/Mk_otomate



SNSハッシュタグ: #マツリカk #乙女Switch

発売元: アイディアファクトリー

権利表記:(C)IDEA FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



OP主題歌情報





音楽クリエイターギルドバンド 月蝕會議が書き下ろし、

歌唱したオリジナル楽曲「薫風の茉莉花」が、絶賛配信中です!





(「薫風の茉莉花」Nintendo Switchソフト「マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝」OP主題歌 ジャケット写真)



OP主題歌「薫風の茉莉花」(月蝕會議)

2023年9月15日 配信

配信リンク:https://gesshoku.lnk.to/KZMTRK



■月蝕會議 プロフィール

全員が作詞・作曲・編曲家であり百戦錬磨のアーティストでもある、前代未聞のバンド形態の音楽ギルド。それぞれのスキルと個性達を、"co-write(コライト)"の化学反応によって高次元でまとめ上げる。

「ももいろクローバーZ」、「Hey! Say! JUMP」、「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」「カリスマ」等への楽曲提供や、2019年7月にはEVIL LINE RECORDSのレーベルフェス「EVIL A LIVE」への出演、同年10月に代官山UNITで行われた初のワンマンライブをソールドアウトさせる等、多方面で活躍。2023年6月15日には活動6周年を迎えた。



■月蝕會議 official website

https://gesshokukaigi.jp/



■月蝕會議 official YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCq52Zb2INZDw77Ew6DN_xwQ



■月蝕會議 official SNS @gesshokukaigi

※全て「蝕」は「食」ではない蝕ですのでご注意ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-13:46)