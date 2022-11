[株式会社MTG]

株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松下剛)の美容ブランド「ReFa(リファ)」は、

2022年11月1日(火)~2022年12月29日(木)の期間で、「2022 ReFa Winter Campaign」を実施。期間中はギフトにオススメのスペシャルキットの販売や、3年ぶりのPOP-UPイベント、SNSキャンペーンも開催いたします。











本キャンペーンは、“ギフトを選ぶ瞬間から始まる幸せで豊かな時間”を、美容を通じて一人でも多くの方に体感いただきたいという想いから生まれました。

贈り物を考えている時、その人の喜ぶ顔を想像するとワクワクしたり、贈り物をしたときの「ありがとう」の言葉に嬉しくなったり。

2022 ReFa Winter Campaignは「BEAUTY SPIRAL, HAPPY SPIRAL」 をテーマに、ギフトをもらう人も贈る人もHappyでBeautyになる体験をご提供いたします。

この機会に大切なあの人や、1年がんばった自分へのギフトにReFaを贈りませんか。





2022 ReFa Winter Campaign概要



【実施期間】

2022年11月1日(火)~2022年12月29日(木)

(オンラインショップは2022年11月2日(水)より開始)

キャンペーン特設ページ https://www.mtgec.jp/shop/pages/event_refa_season_lp.aspx



【対象商品】

リファビューテック フィンガーアイロンなど、大切な方へのギフトにオススメのアイテムをセレクトした限定のスペシャルキットを販売します。





欲しいニュアンスを瞬時に叶える ReFa Winter Kit A



欲しいニュアンスを一瞬で再現し、こなれ感と小顔※を叶える<リファビューテック フィンガーアイロン>と、スタリングとしなやかな指通りを叶える<リファロックオイル>をセットにしたスペシャルキット

※ヘアセット効果による



キット内容







・リファビューテック フィンガーアイロン(ホワイトまたはブラック)

・リファロックオイル100mL

・リファイオンケアシャンプー&リファイオンケアトリートメント サシェ



金額:17,140円(税込)





毎日のスタイリングで”レア髪“体験を ReFa Winter Kit B



しっとりやわらかなレア髪ストレートをつくる<リファビューテック ストレートアイロン>と、スタイリングとしなやかな指通りを叶える<リファロックオイル>をセットにしたスペシャルキット



キット内容







・リファビューテック ストレートアイロン

・リファロックオイル100mL

・リファイオンケアシャンプー&リファイオンケアトリートメント サシェ



金額:24,640円(税込)





ヘアドライで髪の指通りが変わる体験を ReFa Winter Kit C



プロフェッショナルの技をテクノロジーで再現することで、「髪の質感」も「スタイリング」も同時に美しくする<リファビューテック ドライヤープロ>に、“レア髪”に導く<リファイオンケアシャンプー・トリートメント>のサシェをセットにしたスペシャルキット



キット内容







・リファビューテック ドライヤープロ(ホワイトまたはブラック)

・リファイオンケアシャンプー&リファイオンケアトリートメント サシェ



金額:43,000円(税込)





▼スペシャルキットの詳細はこちらをご覧ください

https://www.mtgec.jp/shop/pages/event_refa_season_lp.aspx#scrl_spkit

※売り場によって一部内容が異なる場合がございます。





SPECIAL POP-UP イベント ~BEAUTY SPIRAL ROOM BY ReFa~



2022年11月18日(金)~20日(日)の3日間限定で、美しくなるためのプロの技を体験できる

「BEAUTY SPIRAL ROOM BY ReFa」を渋谷にオープン。





※イメージです



“美しくなる生活”をテーマにゲストを招いてのトークショーや、会場の皆様と一緒に取り組めるステージイベントを開催予定。本イベントではコラボレーションコンテンツとして、ミラーフィット株式会社の代表を務める実業家の黄皓氏が展開する最新の次世代型スマートミラー「MIRROR FIT.」を会場内に設置。

プロならではのTipsのレクチャーや、他にも会場でしか楽しめないコンテンツをご用して、皆様のお越しをお待ちしております。





STAGE GUEST





■ボディメイク/フィットネス

ミラーフィット株式会社 代表取締役社長/黄皓氏





1986年9月23日 中国湖南省出身。10代で来日し、早稲田大学卒業後、大手商社に入社し、貿易事業を担う。その後、独立し、上海の貿易物流会社の代表取締役、サブスクリプション型パーソナルジム・エステ『BESTA』のサロン経営者を務め、2020年7月に『ミラーフィット株式会社』を創業。自社開発のスマートミラーデバイス「MIRROR FIT.」を通して、プロのトレーナーによる本格的なトレーニングをいつでも自宅で体験可能にする、新しい形のオンラインフィットネス事業を展開。2022年2月には応援購入サービス「Makuake」でMIRROR FIT.をリリースし、『開始からわずか1分で目標金額を達成』という偉業を成し遂げ、6700万円以上の売上を達成した。また、Amazon Prime Video配信の婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』のシーズ

ン4でバチェラーを務めた。



■メイクアップ

美容クリエーター /GYUTAE氏





SNSを中心に活動し、性別や国籍、ジャンルを超えた変身メイクで話題を集めているメイクアップアーティスト。広島出身で韓国人の両親を持つ。 10代から全身脱毛症を患い、髪やまつ毛、眉毛など全身の毛が生えないというハンデを負いながら、前向きな考えや生き方が同世代を中心に共感を呼び、メイクを通じてコンプレックスと共に生きる方法を発信している。AbemaTVのメイクバトル番組「韓コス メイクアップショーQosmetic 8」では優勝に輝いた。





■ビューティー

キュアトリートメント考案者/岩佐由美氏





大手エステサロンでエステティシャンとして活躍後、独立して数多くのサロンを運営されている岩佐由美さん。各種マッサージやリンパドレナージュ、整体、生理解剖学、栄養学などを融合した「キュアトリートメント」を考案し、協会を設立。これまでのエステの枠を越えたその技法を国内外に広める活動をしながら、商品開発や監修、スクール運営、他店のプロデュースなど自身の専門性と経験を活かし幅広く手掛けている。





体操元日本代表 /田中理恵氏





6歳から両親、兄の影響で体操をはじめる。現役時代は日本代表として数々の世界大会に出場し『体操ニッポン』女子の礎を築くのに貢献。2013年に現役を引退した後は、キャスターとして活動するほか、タレントとして様々なメディアに出演。活躍の場を広げている。2020東京オリンピック・パラリンピック招致活動に従事し、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事を歴任。現在は(公財)日本体操協会理事として、体操普及活動を行う。兄である田中和仁が2021年に開校した『田中体操クラブ』(神奈川県横浜市戸塚区)にて、ゲストコーチとして「褒めて伸ばす」をモットーに「社会で活躍する人材」を育てることを指導コンセプトとし2歳~15歳の子供中心に指導を行っている。私生活では一児の母として奮闘中。





※ステージ登壇日時は後日ReFa公式IGで告知します。





【日時】

2022年11月18日(金)14:00~17:00 プレスデイ ※一般のお客様はご入場できません。

2022年11月19日(土) ~ 20日(日) 11:00~20:00 一般公開デイ

※最終日は18時クローズ予定



【場所】

H’z SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町4-3 1F

※渋谷駅から徒歩5分

※感染症対策のため、会場への入場制限をする場合がございます。



▼イベント詳細はこちらをご覧ください

https://www.mtgec.jp/shop/pages/event_refa_season_lp.aspx#scrl_event







SNSキャンペーン





~My BEAUTY SPIRAL 美しくなる生活を贈ろう~



いつまでも美しくいてほしい人や、感謝を伝えたい人、応援を伝えたい人など、あなたの大切な方とReFaが贈る「美しくなる生活」を体験してみませんか。

インスタグラムにてReFa公式アカウントをフォローの上、「美しくなる生活」を贈りたい相手をメンションして投稿すると、ReFaアイテムやホテルのReFaルームでの宿泊体験が抽選で20組40名様に当たるキャンペーンを開催。



【実施期間】2022年11月2日(水)~12月31日(土)



▼詳しくはこちらをご覧ください

https://www.mtgec.jp/shop/pages/event_refa_season_lp.aspx#scrl_sns







ReFaブランドについて





ReFaは「BEAUTY ENTERTAINMENT」をコンセプトに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。 美容機器と化粧品の技術を組み合わせる“UNITED BEAUTY”の概念から生まれたアイテムを中心に、その人が本来持つ生命力にあふれるいきいきとした美しさを引き出すような商品を展開しています。



<ReFaブランドサイト>

https://www.refa.net/



===============

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

<MTGコーポレートサイト>

https://www.mtg.gr.jp/

===============









