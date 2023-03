[バリュエンス]

三遠ネオフェニックスの選手が群馬クレインサンダーズ戦・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦で着用した限定ユニフォームを直筆サイン入りでお届けいたします!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、当社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年3月13日(月)より三遠ネオフェニックス~有楽製菓プレゼンツゲーム オリジナルユニフォームオークション~を開催しております。











スローガンを心に、ブースターの皆様の声援と共に闘ったシーズン



B.LEAGUEに所属する三遠ネオフェニックスは、スローガンである「SHIN!SAN-EN! ~心を一つに~」 の想いを胸に2021-22シーズンに続き、2022-23シーズンもSHIN!SAN-EN第2章として勝利に向かって飛び続ける不死鳥のように選手達は戦っています。熱い声援やサポート、辛い時に背中を押してくれるブースターの皆様がいたからこそ、2022-23シーズンも勝利に向かって進むことができ、本当に感謝しております。そんなブースターの皆様に感謝の想いを込めて、三遠ネオフェニックス ~有楽製菓プレゼンツゲーム オリジナルユニフォームオークション~の開催が決定。本オークションでは、2022年12月24日(土)、25(日)の2日間、「B.LEAGUE 2022-23 B1リーグ戦 第13節 三遠ネオフェニックス vs. 群馬クレインサンダーズ」のオフィシャルパートナー「有楽製菓」のプレゼンツゲームが豊橋市のホームアリーナで行われ、そこで選手達が身に纏っていた有楽製菓プレゼンツゲームオリジナルユニフォームに選手の直筆サインを入れてお届けいたします。



※途中で加入した選手のユニフォーム事情もあり、[第14節・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦(2022/12/28)]でも同じユニフォームを着用しています。





三遠ネオフェニックス~有楽製菓プレゼンツゲーム オリジナルユニフォームオークション~ 概要



開催期間:2023年3月13日(月)20:00 ~ 3月19日(日)22:00

出品商品:群馬クレインサンダーズ戦および名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦で着用した限定ユニフォーム 直筆サイン入り

出品対象選手:サーディ・ラベナ選手、ヤンテ・メイテン選手、アイゼイア・ヒックス選手、高橋快成選手、太田敦也選手、カイル・オクイン選手、金丸晃輔選手、根來新之助選手、半澤凌太選手、佐々木隆成選手、細川一輝選手、山内盛久選手、ダニエル・ギデンズ選手、大宮宏正選手、カイル・コリンズワース選手、土屋アリスター時生選手

※出品商品は、対象試合にて選手に支給されたユニフォームです。実際の着用有無に関して、対象試合のメンバー入り選手の内容によって異なりますので、予めご了承ください。

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/801

※詳細はオークションページよりご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



