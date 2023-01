[株式会社 ノーウェア]





BAPE(R)︎の数あるアイコンの一つである「BABY MILO(R)︎」。

BAPE(R)︎の幅広いファンたちに愛されており、少しシュールな表情がなんとも愛くるしいキャラクターがフロッキー素材でBE@RBRICKになって登場します。

普段のBE@RBRICKとは一味違い、フロッキー加工によりふわふわとした手触りで、

よりMILOの可愛らしさがアップしています。



BABY MILO(R) BE@RBRICK FLOCKY

¥16,500- (税込)



サイズも100% & 400%のセット展開で、ご自宅のインテリアにはピッタリな大きさに仕上がっています。

2023年2月4日(土)より、一部のA BATHING APE(R)︎正規取扱店舗及び、BAPE.COM WEB STOREにて発売。

お取り扱い店舗、販売店舗に関しましてはBAPE.COM 特設ページをご確認ください。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/miloflockybearbrick



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7





お問い合わせ先 / For more information : BAPE KIDS(R)︎ 原宿

Tel: 03-5770-4455



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries マーケティング部/ Marketing Department

Tel: 03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/31-20:16)