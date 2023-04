[Sansan株式会社]

~業界の最前線で活躍するリーダーたちが「データを活用した未来の組織」をテーマに講演~



Sansan株式会社は、ビジネスカンファレンス「Sansan Evolution Week 2023」を、2023年6月6日(火)~8日(木)の3日間、オンラインで開催します。



ビジネスモデルや働き方の変化から各企業においてDX改革が進み、データを活用した働き方が組織そのものを発展させる時代となっています。そしてChatGPTをはじめとするAIの進化など、VUCAといわれる予測困難な社会の変化に対応して組織を強くするために、本カンファレンスでは、「データを活用した未来の組織」をテーマに、企業成長を後押しする「出会い」の場を提供します。









■開催概要

「Sansan Evolution Week」は、今回4回目の開催となる完全オンラインでの大規模ビジネスカンファレンスです。あらゆる分野の専門家、業界の最前線で活躍するプレイヤーを招き、データドリブン経営やデータ活用で企業文化を変革する方法など、明日からの実践に役立つ知識やノウハウをライブ配信でご紹介します。



基調講演では、データドリブン経営やパーパス経営など、未来の組織をつくるための有識者による講演を予定しています。1日目には、Google LLCの親会社であるAlphabet Inc.の現会長 ジョン・ヘネシー氏を迎え「ビジネスの核心に切り込むデータドリブン経営とは」と題して講演します。2日目には、滋賀大学 データサイエンス学部の教授でデータサイエンス・AIイノベーション研究推進センターの副センター長を務める河本 薫氏が「データ分析・AI を実務に活かすデータドリブン思考」を、最終日には、パーパス戦略の専門家で元アディダス社 グローバル・パーパス戦略責任者のキャシー・ヴァロル氏が「いま、企業成長を加速させるパーパス経営」をテーマに講演します。



加えて、営業改革に取り組んできたキーパーソンと次世代の営業戦略を考える、本カンファレンスならではのトークセッションも実現しました。株式会社ナレッジワークCEOで「NEW SALES」の著者である麻野 耕司氏をホストに迎え、1日目から3日目までそれぞれ、株式会社キーエンス データアナリティクス事業グループマネージャーの柘植 朋紘氏、パナソニック コネクト株式会社 執行役員 ヴァイス・プレジデント・Blue Yonder Japan協業推進担当の山中 雅恵氏、Sansan株式会社 ビジネス統括本部 エンタープライズ営業部 副部長・DX担当部長の中島 弘二と対談します。参加者は、チームや組織の変革や具体的な行動につながるヒントを得ることができます。



また、ラーニングセッションとして、3日間の開催を通じて組織を動かすリーダーについて考える講義も開催します。グロービス経営大学院の経営研究科で研究科長を務めながら、多数の著書を出版している田久保 善彦氏をお招きし、EventHub上の投票機能やコメント投稿欄を活用しながら、参加者とそのヒントを探ります。



カンファレンス期間中には、参加者同士やスピーカーとのオンライン名刺交換も可能です。昨年開催された「Sansan Evolution Week 2022」では、5日間の期間中に約4000組のオンライン名刺交換が実施されました。本イベントにおいても、オンライン上でも新たなビジネスにつながるコミュニケーションをスムーズに実施することを目指します。



■Sansan Evolution Week 2023概要

・日時:2023年6月6日(火)~2023年6月8日(木) 全日10:00-16:45を予定

・開催場所: オンライン(EventHub)

・内容: 基調講演、ゲスト講演、スポンサー講演 、参加型コンテンツ、オンライン名刺交換

・参加想定数:約10000名(無料・事前申し込み制)

・主催:Sansan株式会社

・参加方法:

以下のイベント特設サイトから、お申し込みください。

https://jp.sansan.com/lp/sew2023/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=20230606_sew2023



オンラインイベントツール「EventHub」にてウェブ視聴できます。お申し込み後に、ご招待およびログインページをメールにてご案内します。3営業日以内に招待メールが届かない場合はお手数ですが、お問い合わせください。なお、「EventHub」はパソコン・スマートフォンなどからインストール不要でアクセスできます。



問い合わせ先:

Sansan Evolution Week 2023イベント事務局

sew2023_gr@sansan.com



今後もSansanは、「出会いからイノベーションを生み出す」という当社のミッション実現へ向けて、進化を続けてまいります。



(以上)



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:65億53百万円(2023年2月28日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-14:16)