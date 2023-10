[株式会社ネイチャーラボ]

2023年10月5日(木)より先行予約、11月1日(水)より全国発売開始



株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)が展開するプレミアムホームケアブランド「ラボン」は、深呼吸アロマシリーズ『ラボン トゥザムーン(LAVONS to the Moon)』より、ベッドルームディフューザーを、ネイチャーラボECストアにて2023年10月5日(木)より先行予約、10月15日(日)より先行発売いたします。また、2023年11月1日(水)より全国発売を開始いたします。







Well Being(ウェルビーイング)ニーズの高まりを背景に、香りによる深いリラックス体験を提供するべく、2022年10月に「ラボン」から発売された新しいシリーズの『ラボン トゥザムーン』。第1弾の「トワイライトマジックの香り」は、思わず深呼吸をしたくなるようなクリアなアンバーとやさしいシトラスを感じる香りで、発売10か月で累計150万個*累計出荷個数を突破し、人気を集めています。また2023年10月からは第2弾の「ノクターナルブルーの香り」が発売を開始し、やさしいサンダルウッドと神秘的なアルモワーズがナチュラルに香るシリーズです。



今回は、さらにベッドルームでの快適な時間を香りでサポートしたいという想いから、「トワイライトマジックの香り」のベッドルームディフューザーを発売いたします。 パッケージは「トワイライトマジックの香り」のデザインに共通した、昼と夜、夜と朝が入れ替わるほんの僅かなマジックアワーの美しい景色をイメージしました。安定感のある丸いフォルムに、すりガラス調の淡いパープルが落ち着いた印象で、ベッドルームやリビングにも優しく馴染みます。広い空のどこを切り取っても同じ景色はないように、夕焼けにも朝焼けにも見えるようなマジックアワーのラベルデザインで幻想的な雰囲気を演出します。

ベッドルーム以外にもリビングや書斎など、リラックスしたい空間に置いていただき、深呼吸したくなるような癒しの時間をお過ごしください。



*2022年10月1日~2023年8月25日までの『ラボン トゥザムーン(LAVONS to the Moon)』累計出荷個数 ネイチャーラボ調べ



ラボン トゥザムーンHP:https://www.lavons.jp/moon





商品概要





<ラボン トゥザムーン ベッドルームディフューザー(トワイライトマジックの香り)>





110mL 1,300円(税込1,430円)

※全国発売日:2023年11月1日(水)

※ネイチャーラボECストアにて、10月5日(木)より先行予約、10月15日(日)より先行発売

https://store.naturelab.co.jp/collections/lavons_tothemoon





●香りがやさしく長く持続

心ほぐれる新感覚アロマがやさしく長く持続します。

「トワイライトマジック」の香りが約2ヶ月間持続します。

※香りの持続期間は環境や使用状況によって異なります。

●樹脂製スティック

オイルの吸い上げが良い樹脂製スティックを採用。

最後まで質の高い香りが続きます。

●ベッドルームに馴染むデザイン

安定感のある丸いフォルムに、すりガラス調の淡いパープルが落ち着いた印象のボトルデザイン。

優しい雰囲気を演出し、リラックス空間にも心地よく馴染みます。



商品ラインナップ







LAVONS to the Moon トワイライトマジックの香り

昼と夜が入れ替わる、ほんの僅かな時間だけの美しい景色をイメージ。

アンバーウッディをベースにフレッシュな柑橘やアロマティックなハーブを感じる、クリアで心安らぐ香りです。数十回の試作を重ね、鼻通りがよく、思わず深呼吸したくなる透明感あふれるクリーンフローラルの香りに仕上げました。









左から <ベッドルーム&ファブリックミスト> 本体 300mL:657円 詰替2倍 600mL:987円

<柔軟剤>本体 500mL:767円 詰替 430mL:547円 詰替2倍 860mL:987円

<ベッドルームペーパーフレグランス> 1枚入り:382円

※価格は全て税込表記





LAVONS to the Moon ノクターナルブルーの香り

やさしいサンダルウッドと神秘的なアルモワーズがナチュラルに香る新感覚アロマ。ほんのりとした甘さが穏やかに漂うこの香りで、フワフワと雲の上で眠るかのような優しさと心地よさに包まれ、ゆったりとしたリラックスタイムをお過ごしいただけます。













左から <ベッドルーム&ファブリックミスト> 本体 300mL:657円

<柔軟剤>本体 500mL:767円 詰替 430mL:547円

<ベッドルームペーパーフレグランス> 1枚入り:382円

※価格は全て税込表記





「ラボン トゥザムーン」とは

“今日も恋する。ラボンする。” をコンセプトに、ファッションのように香りを楽しむライフスタイルを提案するプレミアムホームケアブランド「ラボン」から登場した、深呼吸アロマシリーズ。日中の喧騒が嘘のような静かで穏やかな月夜。目を閉じて深呼吸すると心が静まり、やすらいでいく。あわただしい日常に、癒しの非日常をお届けしたい。そんな想いから「ラボン トゥザムーン」は生まれました。

ラボン トゥザムーン HP:https://www.lavons.jp/moon





ラボン 商品ラインナップ





<ホームケアフレグランス>



<クルマ用フレグランス>





「ラボン」とは

“今日も恋する。ラボンする。” をコンセプトに、ファッションのように香りを楽しむライフスタイルを提案するプレミアムホームケアブランドです。ラグジュアリーな香りとデザイン性の高いパッケージが特徴。2013年の発売以降、柔軟剤、洗剤、ファブリックミスト、芳香剤を展開しており、お気に入りの香りを様々なシーンで楽しむことができます。

ラボン公式ブランドHP:https://www.lavons.jp







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-17:16)