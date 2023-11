[一般社団法人日本ホームパーティー協会]

ホームーパーティー検定を運営する一般社団法人日本ホームパーティー協会(2012年設立)では、日本においてコロナ禍後の年末年始のパーティーシーズン(クリスマス・忘年会・新年会・お正月etc...)を控え、ホームパーティーで一番大変なことについての調査を行いました。













Q .ホームパーティーで一番だと思う大変なことはなんですか?



料理 38%

片付け 28%

参加者への連絡 19%

装飾 15%



【結果とアンケート回答者(無作為抽出)に対してのインタビューより抜粋】



料理 38%



「張り切ってするが疲れてしまう」

「食材の量が見極めにくい」

「見栄えのいい料理が作れない」

「パーティー料理のレシピが少ない」

etc...



片付け 28%



「酔いが回ると手伝ってくれなくなる」

「話が盛り上がると終電になり一人掃除をする羽目に」

「翌日、床を見ると掃除しきれないベタつきが」

「ゴミの分別がめちゃくちゃになってる」

etc...



参加者への連絡 19%



「同じことを何度も言わなければならない」

「案内文を読んできてくれない」

「持ち寄りのルールを守らない」

「道案内が億劫」

etc...



装飾 15%



「賃貸なので壁にデコれない」

「クリスマスなどの季節ものは保管場所に困る」

「センス良くやる方法がわからない」

「テーブルクロスなどいいものが売ってない」

etc...





【当協会の分析】



コロナ禍でホームパーティーには厳しい時代が続きましたが、今年は復活へ向けて動きが出てきました。アンケート回答者から無作為抽出した方にディープインタビューを行ったのですが、料理に悩んでる方の「食材の量が見極めにくい」などはホームパーティーの問題点である食べ残しに対する嫌悪感がSDGsの流れやフードロス対策から出てきているなと感じています。食べきれない量を持ち帰る所謂「ドギーバッグ」文化も普及してきています。

「見栄えのいい料理が作れない」「パーティー料理のレシピが少ない」に関しては、コロナ渦で定着したテイクアウト。そして隆盛を極めるフードデリバリー、近年市場が拡大する家事手伝いサービスなど片付けの大変さへの打ち手やデザインが近年大きく改善された100円ショップや、スタイリッシュな外資系プチプラ量販店などの装飾系と組み合わさり解決策になるのではと注目しています。



今回の別のアンケート結果



【調査】ホームパーティーをやる頻度、コロナ渦後大幅に増加傾向へ。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000417.000016067.html



でも出てきた「不況の中でもリーズナブルに楽しめるから増えた」という回答に象徴されるのですが、先の見えない日本の経済状況の中で、お金をかけてもかけなくてもセンスがあれば外食より安く楽しめるホームーパーティーに気がついた方が多いのではないでしょうか。今、衣食住全ての要素を含むホームパーティー市場は大きなビジネスチャンスになりえます。ホームパーティーはやりたいが面倒だという多くの消費者の痛みを解消するようなプロダクトやサービスが求められていると思います。





高橋ひでつう(一般社団法人日本ホームパーティー協会会長 ホームパーティー研究家、元京都精華大学特任准教授)



【調査概要】



調査:一般社団法人日本ホームパーティー協会 https://hpaj.org/



調査期間:2023年11月14日調査・集計完了



調査方法:当協会のインスタグラム(1.1万)フォロワー対象の調査より選択式にて回答。



分析協力:音と旅と株式会社 https://otototabito.com/





