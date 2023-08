[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝)は9/14(木)11時より、展示会への出展を検討している方に向けたセミナー「展示会の成果を最大化させるメールマーケティング戦略」を開催いたします。









セミナー概要





展示会をはじめとするオフライン施策が避けざるを得なかったこの数年間、オンラインによる展示会などを実施した企業が増加していました。そして昨今は制限が撤廃されはじめ、大きな会場で行われるオフラインの展示会が再び盛り上がりを見せています。



しかし、展示会は当日を迎えるまでの準備に加え、展示会「後」の対応も重要です。展示会で名刺を集めたはいいものの、「名刺を集めただけで終わってしまっている」「メールを送っているがあまり効果を感じない」という現状に課題を感じていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

展示会とメールはとても相性のいい施策である一方で、メールで「何を送るか」によって大きく成果は左右されてしまいます。



そこで今回、実際に展示会へ出展しており展示会後のフォローにも力を入れている、BtoBマーケティング支援ツール『ferret One』を運営するベーシックと、シンプルな使い心地で誰もが使えるMA『List finder』を運営する株式会社Innovation X Solutionsが、リアルな展示会事情とその後のフォロー方法など、展示会の成果を最大化させるためのメールマーケティングについて解説します。









登壇者について





村田 充 氏

株式会社Innovation X Solutions

マーケティングテクノロジーユニット マーケティンググループリーダー







イノベーションに新卒で入社後、デジタルマーケティング部門にてクライアントのマーケティングを総合的に支援。その後、自社メディア「ITトレンド」のユーザー向けマーケティング、 MAツール「List Finder」のカスタマーサクセス業務などを通じて、顧客・ユーザーそれぞれの課題解決に向けた活動を行う。

現在は「List Finder」のマーケティング全体の戦略策定・遂行、新規サービス開発などを担当。



見山 悠妃

株式会社ベーシック

ferret One 事業部 コミュニケーションデザイン部 イベント統括







営業支援会社に5年間所属し、外資系クライアントのSMB向けサービス事業の営業組織を立ち上げ、以前の水準から受注数を1.5倍引き上げに成功。その後マネージャー業務を経験、「営業の型作り」を行いながら未経験メンバーの育成に従事し、チームでの通期目標達成に貢献。その後「1人マーケター」としてマーケティング部署を立ち上げ、サービスサイト制作・コンテンツ制作・ウェビナー施策の基盤を構築。

2021年にベーシックに入社。現在はBtoBマーケティングツール「ferret One」でフィールドセールスを経て、現在はマーケティング部にてセミナーやイベント企画を担当。



■イベントページURL

https://ferret-one.com/seminar/ferretone_innovationxsolutions_0914



■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret One運営事務局

TEL:03-4405-4689 Email :fo_info@basicinc.jp



ferret Oneについて





『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/







株式会社ベーシックについて





「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する"知識・環境・人"不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、日程調整ツール『bookrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の4つの事業を展開。



社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/







