Spigenの姉妹ブランド「シリル」で、アマゾンセールを行います。





Spigenの姉妹ブランドであるNew Classy CYRILLが、多くのお客様のためのiPhoneシリーズ(iPhone14シリーズ含む)、Galaxyシリーズ、一部のPixelとSonyのエクスペリア、AirPodsアクセサリーシリーズに対して最大30%の割引を期間限定で行います。



▶期間は2023年6月02日(金)~2023年6月04日(日)まで



New Classyシリルの人気商品を最大30%まで特別割引イベントを実施します。

6月の「アマゾンタイムセール」では、iPhone、Galaxy、Pixel およびソニーエクスペリアシリーズ、AirPodsアクセサリーシリーズが該当します。

値段の心配なくあなたにもっと似合う美しさを手に入れる最高の機会をお見逃しなく!



キャンペーン内容





- 春祭り記念 CYRILL 人気商品 最大30% タイムセール祭り

- 機種: iPhoneシリーズ、Galaxyシリーズ、Pixel シリーズ、Sony シリーズ、AirPods Pro 2 / アクセサリーシリーズ

- 期間: 6月02日(金)09:00 - 6月04日(日)23:59 3日間

※ 数量限定で早期終了することがあります。







対応モデル





iPhone(アイフォン)

iPhone 14 全シリーズ

iPhone13 全シリーズ

iPhone12 全シリーズ

iPhone SEシリーズ

Galaxy(ギャラクシー)

ギャラクシーS22 全シリーズ

ギャラクシーS21

ギャラクシーA52

ギャラクシーA53

Pixel (ピクセル)

ピクセル5a

ピクセル 6

ピクセル6プロ

ピクセル6a

ピクセル7

ピクセル7プロ

ピクセル7a

Sony(ソニー)

Sony Xperia 1 III

Air Pods アクセサリー シリーズ

ギャラクシー バードズ 2

エアーポッズプロ

エアーポッズ プロ2

レザーウォレットカードケース

Apple Watch Band カジュアルウォッチバンドシリーズ

Air Tag ケース







[Pixel 7a ウルトラシアコレクション]





ウルトラシアはシリルの新たに野心的に準備したコレクションです。 ソフトなTPUは非常に弾力的で丈夫なPCは耐久性に優れています。 柔らかいタッチと柔らかいつや消しで、より快適でリラックスした気分になれます。 私たちはあなたに安定した良いグリップを提供します。 シリル固有の高級感あふれる色を表現するかすかに透明な色を表現し、あらゆるファッションに合わせたミニマリストになります。 半透明のカラーバックPCは、この役割を保証し、満足するでしょう。 あなたは使いながら半透明の魅力を感じるようになるでしょう。 自分のデバイスに合った色を選んでみてはいかがでしょうか。



[iPhone 13 ウルトラカラー(カラブリック)コレクション]





ウルトラカラー(カラーブリック)コレクションはあなたのファッションと色の好みに合わせて使用できる製品です。耐久性と安定性に優れたTPU素材を使用し、スリムですがスマートフォン本体を衝撃から確実に保護、優れたグリップ感を提供します。 硬いPC材質を使用してカメラレンズをスクラッチから確実に保護し、Cyrillならではの特別な技術でホコリが付着するのを防ぎます。 最後に、シュピーゲンのエアテクノロジー技術は各角に入っており、落下による衝撃を防ぎます。 多彩な色と優れた品質は、あなたにファッション+保護を提供します。 今回はスマートフォンとセットでピクセルバズケースを一緒に選んでみてはいかがでしょうか。 ファッションに敏感なあなた、すべてがつながることを好む方ならセットで購入することをお勧めします。 夏を迎え、沖縄の青い海を思わせるディップさんを今回は選んでみてはいかがでしょうか。



[Air Pods Pro 2 ウルトラカラー Mag]





強力な内蔵された磁石はMagsafe無線用充電を可能にします。 充電端子に接続しなくても充電できるワイヤレス充電は、将来のテクノロジーを連想させます。 低い磁気力で悩みが多かったら、このケースを使えば悩みは解決するでしょう。 磁石が中に入っているので、Magsafe機能と強力に互換できます。 高品質カラーは以前より長持ちしあなたのAirPods Proをさらに引き立たせます。 また柔軟なTPU素材を使用しており、つや消し仕上げ処理を施し、対照バンパーのあるデュオトーンの形はさらに洗練されたデザインです。あなたのパーソナライズを表現してみてください。





[クリエイティブコレクション]





シリルで野心的に準備したシリーズを知っていますか。クリエイティブとは、ケースに自分の好きなプリントデザインを選択することを意味します。 より多くの購入幅を提供し、さまざまなデザインを提供するために設計された新しいケースです。 より自分の個性を生かしてくれる様々なデザインをご紹介します。 今回のシリルのクリエイティブコンセプトは「宇宙」です。 宇宙と月、銀河、そして愛という価値について表現したいときに使ってみてください! あなたの個性をもっと表現してくれるでしょう。



