[Sansan株式会社]

~ヒロミ氏、堀江 貴文氏、白鵬氏など各界のトップランナーが「乗り越える」をテーマに語り尽くす~



Sansan株式会社が提供するキャリアプロフィール「Eight」は、2023年4月27日(木)から4月29日(土)の3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催する「Eight Networking EXPO 2023」内のイベントの一つである、「Climbers 2023」の全登壇者が決定したことを発表します。ヒロミ氏(タレント/実業家)、堀江 貴文氏(実業家)、白鵬(宮城野 翔)氏(第69代横綱)などの豪華登壇者が特別講義を行います。













Climbers LIVE 2023について





Climbers LIVE 2023は、「乗り越える」をテーマにさまざまな壁を乗り越えてきた各界のトップランナーによる人生の特別講義を提供するビジネスカンファレンスです。不確実な未来に向き合うビジネスパーソンに向けて、数々のトップランナーの人生の特別講義をお届けすることで、困難に立ち向かう活力にしてもらうことを目指しています。



初日である4月27日には、吉村 洋文氏(日本維新の会共同代表)が「リーダーの決意と勇気が「壁」を壊す」をテーマに、決断を重ねてきた戦いの裏側にあった想いを語ります。また堀江 貴文氏(実業家)は、堀江氏が宇宙産業に全力投球する理由と“競争力”をキーワードに今の日本が壁を乗り越えるための考え方をお話しします。さらにテレビ東京「FOOT×BRAIN」とのコラボ講義として、宮本 恒靖氏(元サッカー日本代表)、槙野 智章氏(元サッカー日本代表)、勝村 政信(俳優)の対談によるサッカーもビジネスも世界一になるために必要なことをお届けします。



2日目の4月28日には、ヒロミ氏(タレント/実業家)が人気絶頂当時に芸能界を活動休止し、戻ってきた真意と信頼を得るための仕事術をお話しします。「日本のバリアフリーや弱者救済はどうあるべきか」を問い続ける乙武 洋匡氏(作家)は、批判やスキャンダル、出馬と落選などさまざまな経験を経た今だからこそ、伝えたいメッセージをお届けします。また、なかやまきんに君氏(お笑い芸人)はアメリカ留学や独立など、すべての決断を自ら正解に導いてきた信念について語ります。



最終日の4月29日は、大横綱の白鵬(宮城野 翔)氏(第69代横綱)が数々の難局を乗り越え親方となった今、伝えたい想いを語ります。また篠原 ともえ氏(デザイナー/アーティスト)は、「好き」が導く私の生き方をテーマに、人生をアップデートしていく方法をお話しします。さらに成田 悠輔氏(研究者/実業家)はAIの急速な進化により「人間の仕事」の未来はどう変わっていくのかなど、ビジネスや人生を”乗り越えるヒント”を数々の講師が赤裸々に語ります。



また、東京ビッグサイトのリアル会場へお越しいただいた方限定で、オンラインでは見られないスペシャルセッションを開催します。



<3つのスペシャルセッション>

●テレビ東京「FOOT×BRAIN」コラボ講義(4月27日)

チーム作りに必要な「言葉の力」とは。トップランナーが大切にしてきた「言葉」にまつわる人生の特別講義 延長戦

出演者:宮本 恒靖氏 槙野 智章氏 勝村 政信氏



●ビジネスパーソンはここを鍛えろ!筋肉の特別講義 延長戦(4月28日)

出演者:なかやまきんに君氏



●成田悠輔と「働く」について考える特別講義 延長戦(4月29日)

出演者:成田 悠輔氏



<同時開催> Climbers Reskilling EXPO 2023について



Climbers Reskilling EXPO 2023は、「ビジネスに必要な教養と視点を身につけ、社会の荒波を乗り越える」をテーマに「働き方DX」「伝わるプレゼンテーション」「Diversity, Equity& Inclusion推進」などのトピックを取り上げて学びを深めるとともに、同じイシューに関心を持つビジネスパーソン同士が人脈を広げられる交流型のイベントです。



本イベントでは、田久保 善彦氏(グロービス経営大学院 経営研究科 研究科長)と池田 貴将氏(『覚悟の磨き方 超訳吉田松陰』著者/株式会社オープンプラットフォーム 代表取締役)が吉田松陰から学ぶ“志の磨き方“をテーマに働くとは?について特別対談を行います。また前田 鎌利氏(一般社団法人 プレゼンテーション協会 代表理事/プレゼンテーションクリエイター)と豊間根 青地氏(パワポ芸人)が秒で伝わるプレゼンテーションの極意をお届けします。他にもさまざま分野の専門家が、明日から活かせる視点と教養が身につくリスキリング講義をお届けします。



<同時開催> Climbers Startup JAPAN EXPO 2023について



Climbers Startup JAPAN EXPO 2023は、スタートアップ産業の成長を後押しする展示会です。スタートアップ企業やスタートアップ企業を支援するサービス企業など約270社が出展し、スタートアップ企業と支援者がつながる機会を提供します。会場内では企業の展示ブースに加えて、スタートアップ企業が自社のミッション・事業を来場者に広くプレゼンテーションできる「ピッチステージ」や、スタートアップ経営の壁を乗り越えるためのノウハウが学べる多数の講義も開催します。



本イベントでは、松田 健氏(The Breakthrough Company GO)、佐々木 紀彦氏(PIVOT株式会社 代表取締役)、田部 正樹氏(ノバセル株式会社/代表取締役社長)、三浦 純揮氏(株式会社ニューステクノロジー 代表取締役)が「事業成長に効く、スタートアップのメディア戦略」をテーマに対談を行います。また石井 芳明氏(経済産業省 新規事業創造推進室長)は、岸田内閣が2022年11月に発表した「スタートアップ育成5か年計画」の最新ビジョンを語ります。他にもさまざまな壁を乗り越えてきた経営者やビジネスパーソンが、スタートアップに不足している経営の壁を乗り越えるための講義をお届けします。



Eight Networking EXPO 2023について



「Eight Networking EXPO 2023」は、ビジネスパーソン一人ひとりが出会うべき人や企業と出会い、新たなビジネスやイノベーションを生み出せるよう、人脈づくりに注力したイベントです。



本イベントは、「Climbers 2023」の他にも、業務を変革するITサービスの総合展示会「BIS (ビジネスIT & SaaS EXPO) 2023 – 未来をつくる IT総合展 -」やスタートアップ産業の成長を後押しする展示会「Climbers Startup JAPAN EXPO」など注目のイベントが一堂に会する出会いの場となっています。



開催概要



イベント名称:Climbers2023

会期:2023年4月27日(木)~4月29日(土)

会場:東京ビッグサイト 南展示棟(東京都江東区有明3-11-1)

参加方法:特設サイトよりお申し込み

参加費用:無料(※1)

特設サイト: https://eight-event.8card.net/eight-networking-expo2023/climbers/

報道関係の取材申し込みについて:https://eight-event.8card.net/eight-networking-expo2023/about/?code=ene_others_pr#press



登壇者:主な登壇者は以下の通り(一部抜粋・順不同)

そのほかの登壇者や各イベントの詳細につきましては、特設サイトをご覧ください。

・日本維新の会共同代表:吉村 洋文

・競馬騎手:武 豊

・タレント/実業家:ヒロミ

・お笑い芸人/ボディビルダー/YouTuber:なかやまきんに君

・お笑い芸人/絵本作家:西野 亮廣

・作家:乙武 洋匡

・研究者/実業家:成田 悠輔

・デザイナー/アーティスト:篠原 ともえ

・第69代横綱:白鵬(宮城野 翔)

・俳優:松重豊

・俳優:元大阪府知事・元大阪市長:橋下 徹

・アーティスト/東京藝術大学デザイン科 准教授/株式会社Craldle 代表取締役社長:スプツニ子!

・日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト/業務執行役員:西脇 資哲

・グロービス経営大学院 経営研究科 研究科長:田久保 善彦

・『覚悟の磨き方 超訳吉田松陰』著者/株式会社オープンプラットフォーム 代表取締役:池田 貴将

・社会学者:古市 憲寿

・グロービス経営大学院 経営研究科 研究科長:田久保 善彦

・小林製薬株式会社 執行役員 CDOユニット長:石戸 亮

・株式会社 固 代表取締役/プレゼンテーションクリエイター:前田 鎌利

・GVE株式会社 CEO /オックスフォード大学小児科戦略アドバイザー:房 広治

・公認会計士/税理士:山田 真哉

・Sansan株式会社 代表取締役社長 CEO/ 神山まるごと高等専門学校 理事長:寺田 親弘

・経済産業省 新規事業創造推進室長:石井 芳明

・The Breakthrough Company GO/松田 健

・PIVOT株式会社 代表取締役:佐々木 紀彦

・ノバセル株式会社 代表取締役社長:田部 正樹

・株式会社ニューステクノロジー 代表取締役:三浦 純揮



※1:一部有料席があります。

※2:2023年4月19日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。



(以上)



■名刺管理に、転職に「Eight」

Eightは、名刺管理やキャリア形成に活用できるキャリアプロフィールアプリです。2012年の提供開始以来、ビジネスパーソンのライフタイムに伴走し、300万人を超えるユーザーに利用されています。ユーザーは、自分の名刺を登録することでオリジナルのプロフィールが作成され、自身のキャリアを情報として蓄積することができます。また、キャリアアップにつながる学びの機会や、キャリアチェンジにつながる企業との出会いの機会などを得ることができます。さらに、名刺交換した相手の名刺を登録することで、これまで培ってきた人脈を管理できるとともに、Eight上でつながることで異動や昇進などの情報を共有し合うことができます。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:65億53百万円(2023年2月28日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-13:46)