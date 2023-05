[トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社]

ラージサイズも好評!人気の「sloggi GO Allround」にも新色登場



一人ひとりの自信を高める会社、トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:ヴァンサン・ネリアス)が展開する “最高のきもちよさ”をお届けする『sloggi(スロギー)』から、「sloggi ZERO Feel(スロギー ゼロフィール)」シリーズ、「sloggi GO Allround(スロギー ゴー オールラウンド)」シリーズの新色が好評発売中です。









累計販売枚数1,000万枚超※、デビューから10周年を迎え、ますます絶好調の「sloggi ZERO Feel」シリーズに、2023年春夏シーズンは、ジューシィでフレッシュな新色が仲間入りしました。



「きもちいい!」と思わず声に出したくなる快適さの「sloggi ZERO Feel」。着けごこちのよさはもちろんですが、ファッションライクなカラーバリエーションも魅力のひとつです。今シーズンは、ベーシックにはカラフルでアスレジャームードも取り入れた4色がエントリーしています。

春夏にぴったりの明るいトーン。毎朝身に着けるたびに気分が上がるスロギーならではのカラーバリエーションで、毎日をハッピーに!

※2023年1月末現在『スロギー ゼロ フィール』シリーズ累計販売枚



NEW COLOR sloggi ZERO Feel Basic 【5月10日(水)新色追加】



圧倒的なバリエーション! 累計販売枚数1,000万枚突破※ の人気者

ベーシックタイプの新色はジューシィな6つのカラー

肌にとけこむようななめらかさで、ラクな着けごこちの定番ハーフトップに、新色が登場です。安定感をキープしながら、細めのストラップ&浅いV字のフロントデザインですっきりした印象。カップとアンダーの接着面の幅を狭くし、めくれ上がるのを軽減。バックはやや深めの開きで、快適な着けごこちです。

5月10日(水)よりシーズンカラーとして元気でポップな4色を発売。スロギーならではのカラーバリエーションをお楽しみください。







NEW COLOR sloggi ZERO Feel Bralette 【好評発売中】



快適さ+サポート力で人気の新定番にはネーミングも爽やかな2つのカラーが追加

ゼロフィールならではのラクさに加え、取外し可能なボリュームパッドとこだわりのネックラインできれいなシルエットをサポート!快適さとサポート力のいいとこ取りで新定番となっているブラレットタイプ。今シーズンの新色にはネーミングも爽やかなラベンダーブリーズとウォーターブルーが加わり、好評発売中です。





NEW COLOR / NEW ITEMS_

sloggi GO Allround / sloggi GO Allround Lace 【好評発売中】



驚きの伸びの良さでリピーター続出の人気シリーズが

新色追加&ラージサイズにアイテム追加でますます魅力的に!

ワンサイズでS~LとLL~3Lに対応する究極の伸びの良さでリピーター続出!人気の「sloggi GO Allround」シリーズに、新色が登場します。シンプル派はベーシック、フェミニン派はレースと、選べる2つのデザイン。レースデザインにもラージサイズが加わっています。

















抽選で3,000名様にご褒美ギフトが当たる!

LOVE YOURSELFキャンペーン実施中

期間:2023年3月2日(木)~6月4日(日)

https://cp.jimukyoku.net/triumphloveyourself/



トリンプメンバーシッププログラム会員の方、新しく会員登録いただいた方にうれしいお知らせ!抽選で、総勢3,000名様以上に”LOVE YOURSELF”なご褒美ギフトが当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。公式アプリではお客様の保有ポイントや購入履歴が簡単にチェックできるほか、フィッティングデータも保存できます。この機会にぜひご登録ください。





トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

トリンプは、1886年に南ドイツで創業、現在世界120か国以上で展開する国際的なランジェリーメーカーです。コルセットの製作からスタートし、以来135年以上にわたって女性の身体と向き合ってまいりました。良質な素材選びとフィット感へのこだわりを大切にし、日本では「トリンプ」「アモスタイル バイ トリンプ」「スロギー」を展開。女性たちの身体をいちばんに考え、幅広い世代の方のニーズにお応えする快適なランジェリーをお届けしています。トリンプのストアでは、プロのファッションアドバイザーがあなたのフィッティングをサポート。すべての女性が自分の個性を受けいれることができる世界を目指し、女性一人ひとりにフィットする、真にパーソナルな製品と体験を提供しています。



